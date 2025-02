Volley femminile, 21a giornata: sprint Egonu-Antropova per il 2° posto, De Gennaro in trasferta con Conegliano

Ottava giornata di ritorno in A1: impegni casalinghi per Milano (contro Talmassons) e Scandicci (con Vallefoglia), Pantere a Pinerolo, in coda sfida verità tra Roma e Firenze.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La lotta per il secondo posto tra Milano e Scandicci e quella per non retrocedere, che vede coinvolte Perugia, Cuneo, Firenze, Roma e Talmassons, sono i principali motivi di interesse nello sprint finale di regular season. Nel weekend si gioca la ventunesima giornata della Serie A1 Tigotà, l’ottava di ritorno del massimo campionato di volley femminile, che propone diverse sfide interessanti. Egonu e Antropova di scena in casa, in attesa della sfida diretta di sabato prossimo, quando a Casalecchio di Reno andrà in scena la Final Four di Coppa Italia a cui si sono qualificate pure Conegliano e Novara.

Volley, impegni casalinghi per Paoletta e Kate

Dopo la vittoria su Pinerolo nel recupero infrasettimanale, Milano gioca ancora in casa contro il fanalino di coda Talmassons. “Per noi sarà fondamentale trovare continuità nel cambio palla e adattarci al meglio nella fase di muro-difesa alle caratteristiche particolari delle loro attaccanti, in particolare delle due schiacciatrici mancine”, spiega coach Lavarini. Scandicci, invece, che precede di un punto le milanesi, ospita Vallefoglia. “Il muro e la difesa saranno determinanti, perché nella gara d’andata abbiamo sofferto tantissimo gli attacchi di Bici”, l’analisi del tecnico toscano Gaspari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1: spareggi Cuneo-Perugia e Roma-Firenze

Primissima e a punteggio pieno con 60 punti in 20 partite, Conegliano è di scena sul campo di Pinerolo: “È l’ultima prima del prossimo appuntamento importante, la Coppa Italia, e voglio continuare a tenere ‘calda’ tutta la rosa come accaduto nelle ultime partite perchè dobbiamo prepararci al meglio in vista dell’evento di Bologna”, spiega il ‘mago’ Santarelli. Per Novara c’è Busto Arsizio in casa, due invece le sfide dirette in coda: Cuneo-Perugia e soprattutto Roma-Firenze. Alla guida del Bisonte il nuovo allenatore Federico Chiavegatti, chiamato in settimana a sostituire l’esonerato Simone Bendandi.

Volley A1 femminile: programma 21a giornata

Il quadro completo del ventunesimo turno della Serie A1 Tigotà (ottavo di ritorno), con date, orari e dirette tv:

Igor Gorgonzola Novara-Eurotek Uyba Busto Arsizio (1/2 ore 18 – DAZN e VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Cda Talmassons (1/2 ore 20.30 – VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bergamo (1/2 ore 20.45 – Rai Sport e VBTV)

Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (2/2 ore 16 – DAZN e VBTV)

Wash4green Pinerolo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (2/2 ore 17 – VBTV)

Smi Roma-Il Bisonte Firenze (2/2 ore 17 – VBTV)

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (2/2 ore 17 – VBTV)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 60

Scandicci 48

Milano 47

Novara 42

Chieri 35

Bergamo 33

Busto Arsizio 32

Vallefoglia 29

Pinerolo 21

Perugia e Cuneo 16

Firenze 15

Roma, Talmassons 13

*1 partita in meno

Volley femminile: il prossimo turno (11-12/2)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Reale Mutua Fenera Chieri (11/2 ore 20.30)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Honda Olivero Cuneo (12/2 ore 20)

Bergamo-Wash4green Pinerolo (12/2 ore 20.30)

Cda Talmassons -Igor Gorgonzola Novara (12/2 ore 20.30)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Il Bisonte Firenze (12/2 ore 20.30)

Savino Del Bene Scandicci-Smi Roma (12/2 ore 20.30)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Numia Vero Volley Milano (12/2 ore 20.45)

In Serie A2, nel girone A, sfida decisiva in vetta tra l’Akademia Sant’Anna Messina e l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, impegnato in trasferta sul campo dell’Esperia Cremona. I due coniugi si sfideranno a Casalecchio nella finale di Coppa Italia di A2.