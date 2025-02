Mazzanti in Turchia, la voce sull'ex Ct dell'Italvolley che litigò con Egonu: ma all'Eczacibasi andrà Bregoli

Dopo le dimissioni da Trento per "motivi familiari", il tecnico jesino è stato accostato alla panchina di un club di Istanbul: in realtà il prescelto è l'allenatore di Chieri.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Le dimissioni rassegnate pochi giorni dopo la finale di Coppa Italia di A2 persa contro la squadra di sua moglie, Serena Ortolani, avevano fatto parecchio discutere. “Motivi familiari e personali”, la causale in calce al messaggio con cui Davide Mazzanti, ex Ct dell’Italvolley, ha giustificato la sua decisione di fare un passo indietro e di lasciare proprio alla vigilia della poule promozione il Trentino Volley, team che aveva puntato su di lui per l’immediata risalita in A1. Per qualche ora attorno all’ex allenatore azzurro si sono scatenate ulteriori discussioni. Già, perché Mazzanti – suo malgrado – è finito al centro di un piccolo giallo di mercato.

Mazzanti all’Eczacibasi dopo le dimissioni da Trento?

Tutto è nato quando Ivolleymagazine ha sganciato la bomba: “Davide Mazzanti pronto a sposare il progetto dell’Eczacibasi Istanbul dalla stagione 2025-26″. L’Eczacibasi, per chi non lo sapesse, è uno dei top club della metropoli sul Bosforo. La squadra di Tijana Boskovic, una delle stelle del volley mondiale, che però a fine stagione saluterà compagne e tifosi: è promessa sposa del Vakif, altra grande della pallavolo turca. Nell’articolo si fa riferimento al possibile accordo tra il tecnico marchigiano e la società di Istanbul, che prima di lui aveva cercato Giovanni Guidetti, il tecnico modenese che poi ha prolungato il suo accordo per tre anni proprio col Vakif.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il volley in Turchia, un movimento in crescita costante

L’indiscrezione di mercato ha scatenato diversi commenti. A Trento ci sono rimasti inizialmente un po’ male, pensando ai “motivi familiari” che in realtà sarebbero stati motivi di natura evidentemente economica. Altri appassionati hanno invece applaudito la possibile svolta di Mazzanti, pronto a misurarsi con una realtà in prepotente ascesa nel panorama internazionale: insieme alla Serie A1, e visto il declino – complice l’invasione dell’Ucraina – del volley russo, il campionato turco è in questo momento il top a livello mondiale, con tantissime stelle disseminate tra Istanbul e Ankara.

All’Eczacibasi ci va Bregoli, a Istanbul si parla italiano

In realtà un tecnico italiano andrà sì all’Eczacibasi, ma non Mazzanti: praticamente definito l’accordo tra il club turco e Giulio Cesare Bregoli, il coach che sta guidano la Reale Mutua Fenera Chieri all’ennesimo campionato al di sopra delle aspettative, impreziosito dal raggiungimento della finale di Challenge Cup. Insomma, l’anno prossimo sulle panchine dei top club di Istanbul ci saranno quattro allenatori italiani: i confermatissimi Guidetti al Vakif, Fenoglio al Fenerbahce, Bregoli all’Eczacibasi e Barbolini al Galatasaray (ma la trattativa è ancora in corso). Sulla panchina della Nazionale invece c’è Santarelli, il “mago” di Conegliano. Insomma: manca solo Mazzanti.