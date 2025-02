Coppa Italia Volley Femminile A2, a pranzo la sfida in famiglia tra Davide Mazzanti e Serena Ortolani

Un antipasto davvero ricco prima della finale tra Conegliano e una tra Milano e Scandicci: alle 12 San Giovanni-Trento è la finale di A2, con la sfida tra marito e moglie

Tutti gli occhi saranno puntati sulla finalissima di Coppa Italia tra Conegliano e una tra Milano e Scandicci, ma molti curiosi non potranno fare a meno di collegarsi con l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno intorno a mezzogiorno, quando la sfida all’ora di pranzo sarà tutta… in famiglia. Perché nella finalissima di A2 si ritroveranno contro moglie e marito: Serena Ortolani da una parte, indiscussa leader dell’Omag-MT San Giovanni in Marignano, e Davide Mazzanti dall’altra, tecnico dell’Itas Trentino, con la quale punta a un pronto ritorno in Serie A1.

Primo scontro diretto, ma ne seguiranno altri due a breve

Insomma, un piatto ricchissimo per una giornata (a suo modo) destinata a fare la storia dell’annata della pallavolo femminile. Perché il primo confronto diretto in famiglia tra i coniugi Mazzanti è roba per la quale varrebbe la pena anche sacrificare qualche buona portata domenicale (ore 12, diretta gratuita su Volleyball World TV).

Una sfida sentita non soltanto in famiglia, ma anche nelle due piazze coinvolte: la Omag-MT sino a questo momento è la migliore squadra di A2 nei due gironi della stagione regolare, capace di conquistare 15 vittorie su 18 incontri disputati e di terminare al primo posto nel girone A. Trento ha fatto un po’ più fatica, ma ha chiuso al secondo posto nel girone B dietro la Futura Volley Giovani di Busto Arsizio, collezionando 14 vittorie e 4 sconfitte.

Mazzanti e Ortolani peraltro saranno avversari nella pool promozione che scatterà domenica prossima: si sfideranno nella gara d’andata in Romagna il prossimo 23 febbraio, per poi ritrovarsi a Trento quattro settimane più tardi nel match di ritorno. E siccome il regolamento prevede che si portino dietro i punti ottenuti nella prima fase, la Omag-MT si presenterà come prima della classe con 46 punti, mentre l’Itas dovrà provare a risalire dal quinto posto (38 punti), con la prima che va direttamente in A1 e la seconda promossa attraverso i play-off tra le squadre classificate dal secondo al quinto posto.

Ortolani, altra stagione super: l’età è solo un dettaglio

Ad ogni modo, la finale di Coppa Italia di A2 è un antipasto bello e buono, con la curiosità legata alla sfida diretta tra la coppia che una Coppa Italia insieme l’ha pure vinta, quella del 2017 a Conegliano (la prima in assoluto conquistata dalle Pantere nella loro storia).

Quella di A2 però rappresenta una novità assoluta per entrambi: Serena a 38 anni ha chiuso la regular season con 253 punti realizzati, mettendo ancora una volta nel mirino i 440 punti segnati nel 2009 a Bergamo (lo scorso anno s’è “fermata” a 437: ora ha altre 10 gare di pool promozione ed eventualmente i play-off per migliorare lo score), ed è certamente la giocatrice di riferimento della formazione di coach Bellano.

Mazzanti ci crede: “Omag-MT fortissima, però…”

Mazzanti, dopo l’addio (non senza polemiche) alla nazionale, è ripartito dal progetto giovane di Trento: impossibile ottenere la salvezza lo scorso anno, ma la Coppa rappresenta già una pietra importante per la ricostruzione, che passerà poi per la possibilità di rimettere piede in fretta nella massima serie.

Proprio il tecnico dell’Itas ha fatto capire di voler puntare subito al bersaglio grosso, al netto di un dispiacere da dare alla propria consorte: “San Giovanni è la squadra con il miglior cambio-palla dell’intera Serie A2, per giocarci le nostre possibilità di vittoria dovremo riuscire a raggiungere il loro stesso livello perché la considero la fase più importante. Sarà una sfida importantissima, non solo per il trofeo in palio ma anche per permetterci di arrivare al meglio all’imminente pool promozione, dove ogni match sarà fondamentale, a partire dall’esordio casalingo contro Macerata”.

Mazzanti però non ha spiegato cosa potrebbe accadere se dovesse sottrarre il trofeo alla moglie Serena: il rischio di finire a dormire sul divano è decisamente elevato….