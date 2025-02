Volley femminile, Final Four Coppa Italia: Conegliano non brilla ma piega Novara. Ora in campo Egonu-Antropova

Scattata la Final Four di Coppa Italia, con Conegliano che come da pronostico regola Novara per 3-0, ma non senza sofferenza. Super Fahr attende Egonu o Antropova in finale.

Non c’è modo di arginare l’avanzata delle Pantere: Conegliano archivia la pratica Novara nella prima semifinale della final four di Coppa Italia e prenota l’ennesima finale della sua storia recente, provando a mettere le mani sul 17esimo trofeo nazionale consecutivo tra campionato, coppa e Supercoppa. E adesso si mette comoda in poltrona a vedere chi tra Milano e Scandicci si presenterà all’appuntamento con l’ennesimo tentativo di detronizzare le ragazze di Santarelli.

Sarah Fahr mattatrice, Novara s’illude soltanto

Che contro l’Igor Gorgonzola invero non hanno dominato come loro soliti, ma si sono fatte bastare le favolose bocche da fuoco di cui dispongono. Con Sarah Farh grande protagonista della prima semifinale della rassegna di Bologna: 14 punti per la centrale della nazionale, di cui 5 trovati a muro, e in generale con una costanza e un’attitudine a non sbagliare nulla nei momenti più delicati del match.

Un match che Novara avrebbe tranquillamente potuto prolungare al quarto se non addirittura al quinto set: i 17 punti di Tatiana Tolok (più i 10 di Mims in uscita dalla panchina) non sono bastati per volgere a proprio favore una contesa che l’Imoco non sempre è riuscita a tenere sotto controllo, dilapidando un vantaggio di 8 lunghezze maturato in avvio di primo set e dovendo così ricostruire quasi per intero la conquista del primo parziale (25-21).

Nel secondo e nel terzo, pur tenendo sempre avanti il muso, le Pantere hanno dovuto faticare sino all’ultimo per piegare la resistenza dell’Igor Gorgonzola, che è tornata sul 23 pari nel secondo parziale prima di soccombere su una delle rare giocate vincenti in attacco di Isabelle Haak (la svedese ha chiuso con 15 punti, ma faticando più del solito).

Gabi risolve problemi: domani caccia alla sesta Coppa di fila

Nel terzo set Novara non ha sfruttato un vantaggio di 4 punti ottenuto nelle prime battute, mantenuto sino al 12-12 realizzato da una Gabi in versione deluxe, decisiva quanto basta nel momento più delicato attraversato dalle campionesse in carica. Il break di Conegliano arriva grazie a un muro della solita Fahr, che poi trova anche due attacchi vincenti per legittimare il minimo vantaggio che consegna un finale non proprio scevro da preoccupazioni, ma sufficiente a regalarsi la finale senza allungare la sfida (25-23 con muro finale di Wolosz).

Domani, insomma, la Prosecco Doc andrà alla caccia della sesta Coppa Italia consecutiva, ripensando anche alla finale persa nel 2019 contro Verona che resta appunto l’ultimo atto conclusivo di una manifestazione in campo nazionale che l’ha viste uscire sconfitte (da allora, solo piazze d’onore per le avversarie). Con quella ottenuta contro Novara fanno 39 vittorie dall’inizio della stagione, ripensando anche ai due titoli già messi in bacheca (Supercoppa e Mondiale per Club). Insomma, tutto dice Conegliano: Egonu o Antropova però sono pronte a riscrivere la storia.