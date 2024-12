Mondiale per club volley, Milano conquista il bronzo: Egonu schianta il Praia Clube. Ora tocca a Conegliano

La Numia Vero riesce a ottenere almeno il premio di consolazione battendo le brasiliane con un netto 3-0. La squadra di Santarelli va a caccia del terzo titolo mondiale contro le cinesi di Tianjin

Milano si riscatta, un premio di consolazione per Paola Egonu e le sue compagne che speravano di ottenere il bottino grosso in occasione del Mondiale per club di volley femminile in svolgimento a Hangzhou. La Numia vince la finalina per il terzo posto contro le brasiliane del Praia Clube con un netto 3-0. Ora tocca alla Imoco Conegliano cercare di portare il titolo in Italia nella finale contro le padrone di casa del Tianjin.

Il riscatto di Milano ed Egonu

Milano è ancora alla ricerca del suo equilibrio, la formazione lombarda fino a questo momento è andata avanti con un percorso da montagne russe, ottime partite intervallate da prestazioni decisamente rivedibili. Nella finale per il terzo posto però Egonu e compagne non sbagliano praticamente niente vincendo con autorità il match contro il Dentil Praia Clube con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-16, 25-13). Ancora una volta la trascinatrice è stata proprio Pala Egonu, miglior realizzatrice della partita con 22 punti (frutto anche di 6 muri vincenti e 3 ace) ma ottimo apporto arriva anche da Sylla e da Helena Cazaute.

Un po’ di delusione in casa Milano come si evince dalle parole di Stefano Lavarini dopo la fine della manifestazione: “Ovviamente siamo venuti a questo torneo con l’ambizione di portare a casa la vittoria, perché quella deve essere sempre la nostra ambizione. Nel girone abbiamo avuto un momento di difficoltà contro Tianjin e questo ci ha portato a giocare la semifinale contro Conegliano che ha dimostrato tutta la sua qualità. Alla fine possiamo comunque dirci soddisfatti per questo bronzo che è sicuramente un dato positivo”.

Conegliano va a caccia del terzo titolo

Dominio in Italia ma non solo. Conegliano vuole dimostrare di essere ancora la migliore squadra al mondo e va a caccia del terzo titolo mondiale della sua storia dopo aver conquistato quelli del 2019 e del 2022. Fino a questo momento il cammino della formazione di Santarelli è stato praticamente perfetto con 4 partite tutte vinte con il punteggio di 3-0. In semifinale netto successo anche contro Milano. Conegliano vuole anche provare a difendere l’imbattibilità stagionale con 22 partite vinte fino a questo momento. Contro le cinesi del Tianjin, la squadra italiana parte di nuovo favorita ma le avversarie avranno a loro disposizione il tifo di casa. Appuntamento alle ore 12.30 con il match che sarà trasmesso da Dazn.