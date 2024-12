Mondiale per Club, adesso è ufficiale: sarà derby in semifinale tra Conegliano e Milano. Egonu a caccia dell'impresa

Tutto come da programma: le cinesi del Tianjin non fanno sconti e conquistano il primato nel girone, spedendo Milano a sfidare Conegliano già in semifinale

Adesso è ufficiale: sarà derby tra Conegliano e Milano nella semifinale del Mondiale per Club di Hangzhou. Come da pronostico, le cinesi del Tianjin Bohai Bank non hanno tremato nell’ultimo match del girone eliminatorio, opposte alle brasiliane del Gerdau Minas: alle asiatiche bastava vincere due set per chiudere la contesa ed evitare la sfida con Conegliano nel penultimo atto della competizione, e puntualmente in due set hanno chiuso la questione (la partita è ancora in corso di svolgimento).

Conegliano senza freni: terzo 3-0 nel torneo

Quello che il pubblico italiano temeva, cioè un incrocio prima della finale, s’è avverato senza apparente difficoltà. La Numia ha pagato a carissimo prezzo la giornata no contro le cinesi, che le hanno inflitto un 3-0 pesante tanto nella forma, quanto nella sostanza. E chi a Egonu e compagne toccherà in sorte la corazzata di Daniele Santarelli, che intanto ha proseguito senza alcuna difficoltà il proprio cammino nella competizione vincendo agevolmente anche l’ultimo match in programma nella fase a gironi, che le vedeva opposte alle giapponesi del Nec Red Rockets Kawasaki.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il 3-0 finale non è mai stato in discussione: 25-21, 25-20 e 25-19 in favore di Haak e compagne, col martello svedese assoluto protagonista (17 punti, di cui 3 a muro e due al servizio) e anche la banda composta da Zhu (che ha attirato a sé tutti gli occhi del pubblico locale, quindi dei suoi connazionali) e Gabi capace di andare in doppia cifra, rispettivamente con 12 e 10 punti a testa.

Santarelli ha riproposto lo starting six titolare, dove ha spiccato per intensità e qualità della proposta Sarah Fahr (8 punti con 4 muri a referto), dando spazio nel finale di partita anche alla giovane Adigwe (un paio di punti, giusto per far capire che lei è sempre pronta). Per le Pantere, terzo 3-0 consecutivo e 22esima vittoria stagionale: chi vuol aggiudicarsi il trofeo, comunque sa di dover passare sopra la loro testa.

Milano contro la sua nemesi: dall’estate 2023 siamo 0-7

Ed è chiaro che nessuno meglio di Egonu e compagne potrebbe essere stata pensata per questo. In verità, da quando Paoletta è tornata in Italia (cioè nell’estate del 2023), i tentativi del Vero Volley di provare a scalfire le certezze di Conegliano sono andati tutti puntualmente in frantumi. Perché la Prosecco Doc Imoco ha sempre vinto i confronti diretti (7 in totale), a partire dai tre disputati in Serie A1 in regular season, proseguendo con i due di finale in Supercoppa e le altre due finali di Coppa Italia e Champions League.

Quello di domani (ore 12,30 italiane, diretta Dazn) sarà l’ottavo da quando Milano ha provato ad alzare l’asticella, allo scopo di contrastare il dominio bulgaro delle Pantere. Un mese fa all’Unipol Forum di Assago non ci fu storia (3-0 Conegliano), stavolta chissà. Chiaro però che la Numia dovrà davvero superarsi: a conti fatti, questa è la “vera” finale del mondiale. Anche se alla FIVB non dispiace pensare che una squadra cinese (appunto il Tianjin) possa avanzare in finale, sebbene prima dovrà passare per la semifinale contro il Dentil Praia Clube.