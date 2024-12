Mondiale per Club, Milano avanza in semifinale, ma Conegliano incombe (ed Egonu si ferma)

La Numia riscatta il ko con il Tianjin e surclassa le egiziane dello Zamalek, ma non sono padrone del loro destino. Egonu, piccolo acciacco: in campo solo un set

Milano stavolta la sveglia l’ha fatta suonare: surclassa le malcapitate egiziane dello Zamalek nell’ultima partita del girone eliminatorio del Mondiale per Club in corso a Hangzhou e quantomeno si assicura il passaggio alle semifinali, senza però sapere ancora se potrà farlo da prima del girone oppure da seconda alle spalle del Tianjin, impegnato domani nell’ultima sfida contro il Gerdau Minas. Anche se Lavarini non può comunque essere contento del tutto, perché Paola Egonu è rimasta in campo solo un set prima di lasciare il campo in via precauzionale, eredità di un piccolo acciacco fisico.

Vittoria netta, ma ora dipende tutto dal Tianjin

La Numia il suo l’ha fatto, perché ha inferto parziali importanti (25-9, 25-13, 25-18) che le consentono di avere un margine nel quoziente punti sul Gerdau Minas, anche se il destino è tutto nelle mani del Tianjin che con una vittoria o una sconfitta al tiebreak relegherebbe le milanesi alla piazza d’onore.

Chiaro che passare per prima o seconda del girone fa tutta la differenza di questo mondo, perché avanzare per seconde significa incrociare fatalmente Conegliano prima ancora dell’atto conclusivo della rassegna. Una prospettiva che Milano vorrebbe scongiurare, anche se la cosa non dipenderà più dalle ragazzi di Lavarini. Sufficientemente buono l’impatto di Marinova, che ha raccolto il testimone da Paola a partire dal secondo set, così come bene è andata Elena Pietrini, rimessa in campo nel terzo parziale.

Con le big a mezzo servizio brilla Cazaute

Top scorer di giornata Sara Cazaute con 13 punti a referto, unica in doppia cifra, in un match nel quale Orro è rimasta a riposo e Sylla a sua volta ha disputato solo il primo parziale. Una pratica sbrigata in meno di un’ora (59′) che in qualche modo deve servire per infondere fiducia in vista di un possibile incrocio che fa tremare i polsi, quando tutti avrebbero pensato a un epilogo di torneo tra le due rivali italiane.

A fine gara ha parlato la palleggiatrice Lamprini Konstantinidou, sostituta di giornata di Alessia Orro: “Sono felice di essere scesa in campo, oggi, con la squadra. Sapevamo dall’inizio che questa vittoria sarebbe stata importante per le sorti del girone. Abbiamo vinto ogni set in maniera netta e ora siamo pronte a concentrarci per la prossima partita”.

Ora per la Numia ci sono 24 ore di attesa prima di capire quale sarà il proprio destino, sperando di avere anche buone nuove dall’infermiera per quel che riguarda Paoletta Egonu (5 punti per lei nel set in cui è rimasta in campo). Domani mattina intanto alle 8 torna in campo Conegliano, alla quale basterà vincere due set contro il Nec Red Rockets Kawasaki per garantirsi il primato nel girone B e dunque la possibilità di sfidare la seconda del raggruppamento dove è inserita Milano. Con un derby che è praticamente dietro l’angolo.