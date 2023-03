Dopo un solo anno all'estero, in Turchia, la 24enne stella azzurra è pronta a fare ritorno. Accordo da 800 mila euro a stagione più bonus. Prima la sfida in Champions League.

10-03-2023 10:19

Paola Egonu, star della pallavolo italiana e mondiale, ha detto sì. Il prossimo anno sarà la stella incontrastata di Milano. Un ritorno che soddisfa i tifosi e gli appassionati di volley, estimatori della campionessa.

Il pressing di Milano ha fatto centro: Egonu ha accettato l’offerta

Il lungo corteggiamento di Alessandra Marzari, presidentessa della Vero Volley Milano, alla fine ha portato i suoi frutti. Dopo aver incassato, lo scorso anno il no di Paola Egonu, è finalmente stata trovata l’intesa per riportarla in Italia il prossimo anno.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’accordo è stato trovato sulla base di un contratto pari a 800 mila euro a stagione che, con premi e bonus, porteranno la 24enne stella azzurra a guadagnare circa un milione di euro in quel di Milano.

Egonu-Milano, una scelta sportiva ma non solo

Sono diversi i motivi che hanno convinto Paola Egonu, dopo solo un anno all’estero (nelle fila del VakifBank), a fare marcia indietro e tornare in Italia. Oltre all’ingaggio (non tanto inferiore di quello percepito in Turchia), c’è dell’altro.

Dopo la sua grande performance a Sanremo, Egonu è diventata una star anche per chi non segue la pallavolo. A Milano, città di moda, potrà farsi “vedere” maggiormente. Uno dei suoi sponsor è Armani, la cui sede operativa è proprio a Milano. Insomma, Paola Egonu a Milano avrà tanto da fare.

Egonu, il rapporto con il VakifBank non è mai decollato

Inoltre, c’è da dire che il feeling con il VakifBank non è mai stato eccelso. Ovviamente, sul campo, la schiacciatrice azzurra sta facendo vedere il suo valore ma è parso chiaro a tutti come l’Italia gli mancasse parecchio. Inoltre il suo contratto con il club turco è in scadenza a giugno.

Ultima curiosità: il prossimo 15 marzo, a Istanbul, il VakifBank di Paola Egonu sfiderà, per l’andata dei quarti di Champions League femminile, proprio il Vero Volley, ovvero il club che, di fatto, l’ha già messa sotto contratto per la prossima stagione. Una settimana più tardi, appuntamento a Milano per il ritorno.