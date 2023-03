Volley, il futuro di Paola Egonu: Milano è alla porta

Il contratto con il Vakifbank è in scadenza a giugno

07-03-2023 12:56

Da settimane si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Paola Egonu di ritorno in Italia. Per ora non ci sono conferme ma intanto il suo attuale club del Vakifbank non ha fatto sapere nulla per il rinnovo, con una opzione che scade il 31 marzo.

La Egonu ha firmato un contratto di un anno, fino a giugno 2023. Si dice quindi che possa ritornare nel nostro paese, direzione Scandicci o Milano. Questa ultima ipotesi è quella più accreditata.

Dopo la sconfitta di domenica di Vero Volley, contro Conegliano la Presidente Alessandra Marzari a La Tribuna di Treviso, ha detto: “Vedremo cosa deciderà di fare lei, faremo la nostra offerta. Siamo in attesa, ma non dipende tutto da noi. Dal mio punto di vista è bene che un’italiana giochi in Italia”.