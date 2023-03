Volley, Orro MVP del mese di febbraio

Altro bel risultato per l'alzatrice azzurra

09-03-2023 15:47

Alessia Orro è la Frecciarossa MVP Of The Month di febbraio. Un mese in cui la regista della Vero Volley Milano ha ottenuto due premi MVP, contro Vallefoglia e Macerata, totalizzando peraltro 16 punti, con 3 muri, non pochi per una palleggiatrice. Tutte le compagne hanno beneficiato delle sue letture, con un ottimo 44% di percentuali offensive di squadra. Milano, al terzo posto in classifica attualmente, sotto la sua guida ha perso una sola partita a febbraio, al tie-break con Scandicci.

Alessia Orro diventa così la quinta giocatrice ad ottenere il premio di MVP Of The Month, seguendo le vittorie di Karakurt, Haak, Zhu e Grobelna.