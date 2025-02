Dimissioni per Mazzanti a Trento: l'ex Ct dell'Italvolley, in rotta con Egonu, lascia per "motivi familiari"

Finita l'avventura del tecnico alla guida dell'Itas in A2: dai dissapori con Paoletta, De Gennaro e le altre big azzurre al ko in Coppa Italia contro la moglie Serena Ortolani.

Domenica sera ha perso la finale di Coppa Italia di A2 contro la squadra capitanata dalla moglie, Serena Ortolani. Il trofeo tricolore è approdato comunque in casa Mazzanti, ma non per merito del marito: la sua squadra, l’Itas Trentino, si è arresa infatti al San Giovanni in Martignano con un perentorio 0-3. E dopo qualche giorno Davide Mazzanti, ex Ct dell’Italvolley, ha lasciato la panchina. Ha rassegnato le dimissioni, giustificate da “motivi familiari e personali”.

Mazzanti si dimette: addio al Trentino Volley

Un fulmine a ciel sereno per il Trentino Volley, che proprio dall’ex allenatore della Nazionale aveva deciso di ripartire a metà della scorsa stagione, quando la retrocessione dalla A1 alla A2 sembrava già inevitabile. E le cose nella prima fase del nuovo campionato sono andate abbastanza bene, col sestetto trentino saldamente nelle prime posizioni sin dall’inizio e qualificato senza patemi alla poule promozione. Dove però non ci sarà Mazzanti, bensì il suo vice: Michele Parusso, atteso al debutto domenica 16 contro Macerata.

L’Itas: Mazzanti via “con grande dispiacere”

“Con grande dispiacere Trentino Volley comunica di aver ricevuto nella giornata odierna le dimissioni di Davide Mazzanti da primo allenatore della squadra di Serie A2 femminile”, si legge in una nota del club diffusa giovedì. “Tale decisione è unicamente motivata da problemi familiari e personali che lo hanno coinvolto nell’ultimo periodo. Nonostante l’imminente avvio della seconda e decisiva fase del campionato, Trentino Volley comprende e accetta la richiesta di Mazzanti, con l’augurio che possa risolvere quanto prima la sua situazione, e lo ringrazia per l‘impegno profuso nello sviluppare il progetto femminile del Club“.

Divorzio Mazzanti-Trentino, media locali scatenati

Meno diplomatici i titoli dei quotidiani locali. L’Adige scomoda addirittura una catastrofe naturale: “Slavina in casa Itas, lascia anche Mazzanti”. Deluso il Corriere del Trentino: “Mazzanti lascia l’Itas, problemi familiari”. IlT prova a guardare avanti: “Mazzanti dice basta. Itas, piani da rivedere“. Al momento non sono chiare le ragioni “familiari e personali” alla base delle dimissioni del tecnico, che non ha commentato in via ufficiale la vicenda.

Le frizioni con Egonu, l’addio alla Nazionale e ora a Trento

È passato un anno e mezzo, ormai, dal tumultuoso epilogo dell’avventura in Nazionale dell’allenatore marchigiano, dopo il flop agli Europei e alle qualificazioni olimpiche e – soprattutto – le frizioni con le big: Paola Egonu, Moki De Gennaro, Cristina Chirichella e Caterina Bosetti. Una volta rimpiazzato il tecnico con Julio Velasco, l’Italvolley ha spiccato il volo mentre Mazzanti è ripartito dal basso, dalla Serie A2. Ma la sua avventura a Trento è già finita. Farà il tifo per la moglie, in attesa di risolvere i problemi che l’hanno costretto a fare un passo indietro.