Volley femminile, Egonu e Antropova: il duello continua. Conegliano perde il primo punto dell'anno a Novara

Quartultima giornata in A1: la squadra di Bernardi sfiora l'impresa contro De Gennaro e compagne. Scandicci mantiene una lunghezza di vantaggio su Milano.

Lo sprint per il secondo posto e quello per la salvezza sono i principali motivi d’interesse in Serie A1 Tigotà, il massimo campionato di volley femminile. La vetta della classifica l’ha già blindata da tempo Conegliano, che a Novara ha lasciato per strada il primo punto dell’anno. Antropova e Scandicci mantengono un punticino di vantaggio su Egonu e Milano nella battaglia per la seconda piazza. In coda, successi pesanti per Cuneo su Talmassons e per Perugia a Roma. Proprio le capitoline e Firenze, piegata in casa da Busto Arsizio, sembrano avviate a una volata dai contorni thrilling per evitare la discesa in A2.

Volley, Antropova chiama ed Egonu risponde

Ventun punti per Kate Antropova nella vittoria in tre set a Chieri che mantiene Scandicci in seconda posizione. Lucida a fine gara l’analisi di Linda Nwakalor: “Imporre il proprio gioco non è mai semplice, ci siamo riuscite bene dall’inizio alla fine nonostante qualche momento di black-out”. Diciassette, invece, i palloni messi a terra da Paola Egonu nel successo, sempre in tre set, di Milano a spese di Bergamo. L’impressione è che la lotta per la piazza d’onore alle spalle di Conegliano sarà decisa dall’esito del confronto diretto in programma tra due turni, il prossimo 26 febbraio in casa di Sylla e compagne.

Serie A1: Bernardi sfiora l’impresa contro Santarelli

Barcolla ma non molla Conegliano, che passa anche in casa di Novara lasciando però per strada due set: è la prima volta che accade in stagione, in tutte le competizioni. Miglior marcatrice dell’incontro Zhu Ting (22 punti). Tra le Pantere bene le solite Gabi (21) e Haak (19). Mims top scorer per Novara con 21 punti all’attivo. Ottima la prova della squadra di Bernardi contro la corazzata di Santarelli. Così Marina Lubian, olimpionica di Conegliano (e dell’Italia) a fine partita: “Loro ci hanno messo molto in difficoltà, noi non siamo riuscite ad imporre il nostro gioco. Sono contenta perché siamo rimaste in partita fino all’ultimo

Volley A1 femminile: risultati 23a giornata

Il quadro completo del ventitreesimo turno della Serie A1 Tigotà (quartultimo di regular season):

Reale Mutua Fenera Chieri-Savino Del Bene Scandicci 0-3

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3

Wash4green Pinerolo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1

Il Bisonte Firenze-Eurotek Uyba Busto Arsizio 2-3

Smi Roma-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2-3

Honda Olivero Cuneo-Cda Talmassons 3-1

Numia Vero Volley Milano-Bergamo 3-0

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 68

Scandicci 54

Milano 53

Novara 49

Chieri 40

Busto Arsizio 37

Bergamo, Vallefoglia 33

Pinerolo 27

Cuneo 22

Perugia 21

Roma 17

Firenze 16

Talmassons 13

Volley femminile: il prossimo turno (22-23/2)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Honda Olivero Cuneo (22/2 ore 18)

Cda Talmassons-Il Bisonte Firenze (22/2 ore 18)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Eurotek Uyba Busto Arsizio (22/2 ore 20.30)

Smi Roma-Reale Mutua Fenera Chieri (23/2 ore 16)

Savino Del Bene Scandicci-Wash4green Pinerolo (23/2 ore 17)

Bergamo-Igor Gorgonzola Novara (23/2 ore 17)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Numia Vero Volley Milano (23/2 ore 18)

In Serie A2 al via la seconda fase con la prima giornata delle poule promozione e salvezza. Campionato scosso in settimana dalle clamorose dimissioni dell’ex Ct dell’Italvolley Davide Mazzanti, che ha lasciato l’incarico di coach del Trentino Volley.