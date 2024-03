Volley femminile, Egonu stratosferica: 27 punti contro Pinerolo, trascina Milano in semifinale playoff

Show di Paoletta in gara-2 dei quarti di finale: le piemontesi si arrendono in quattro set. Ora il confronto in semifinale contro la Savino Del Bene Scandicci di Antropova.

31-03-2024 19:26

Dopo una settimana di passione e una vittoria soffertissima a spese di Pinerolo in gara-1, con tanto di codazzo polemico per un punto contestato nel corso del tie-break che avrebbe portato le piemontesi avanti 4-7 e che ha invece dato spinta alla rimonta di Milano, l’Allianz Vero Volley chiude i conti nella serie vincendo e convincendo la seconda sfida nella tana della Wash4green. Protagonista assoluta dell’incontro Paola Egonu. E chi se no. Per lei la bellezza di 27 punti, di cui dieci soltanto nel quarto e conclusivo set.

Volley femminile playoff: Milano elimina Pinerolo

Milano parte subito a tutta. Il primo set è un monologo del sestetto di Gaspari, che scappa via prima sul 6-8, poi sul 9-16, per chiudere sul punteggio di 13-25. Le padrone di casa si aggrappano a Storck (15 punti a fine gara per lei), mentre Sorokaite è meno letale rispetto al primo match: non arriverà neppure in doppia cifra (solo 9 punti). Il secondo set premia Pinerolo (25-22), ma nel terzo Paoletta riprende ben presto a martellare, ben supportata da Sylla (14 punti a fine match) e Cazaute (13). A rete, invece, giganteggiano Folie e Heyrman. L’Allianz Vero Volley torna avanti (16-25) e chiude aggiudicandosi il quarto set in volata (21-25), con show personale di Egonu. Che in semifinale se la vedrà con Antropova.

Volley A1 femminile: playoff, gara-1 quarti

Prosecco Doc Imoco Conegliano-AeroItalia Smi Roma 3-0

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 2-3

Allianz Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo 3-2

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1

Playoff volley femminile, i risultati di gara-2

AeroItalia Smi Roma-Prosecco Doc Imoco Conegliano domenica 31/3 ore 20.30 (serie sull’1-0 in favore di Conegliano)

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (serie sull’1-1)

Wash4green Pinerolo-Allianz Vero Volley Milano domenica 1-3 (serie vinta 2-0 da Milano)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (serie vinta 2-0 da Scandicci)

Playoff A1 femminile: Novara-Chieri a gara-3

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri mercoledì 3/4 ore 20.30

A inizio maggio, intanto, Milano e Conegliano si contenderanno la Champions nella Super Finale di Antalya, in Turchia.