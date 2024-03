Volley femminile playoff: Egonu e Sylla salvano Milano, Antropova spinge Scandicci, ok Conegliano, cade Novara

Gara-1 di playoff con non poche sorprese: Milano e Scandicci soffrono contro Pinerolo e Vallefoglia, Chieri passa a Novara. Conegliano non perde un colpo: travolta Roma.

27-03-2024 23:28

Partenza di playoff con non poche sorprese in Serie A1 di volley femminile. L’unica a non tradire le attese è Conegliano, che fa un sol boccone di Roma. Per il resto, Milano si salva in extremis contro Pinerolo (3-2), Scandicci piega a fatica Vallefoglia (3-1) e Novara s’arrende in casa alla bestia nera Chieri (2-3). Si gioca al meglio delle due partite su tre, tra sabato e domenica le serie potrebbero già chiudersi con l’indicazione delle quattro semifinaliste.

Conegliano Roma 3-0: Haak top scorer

Ennesima vittoria, la numero 41 in stagione su altrettante partite, per la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Il sestetto di Santarelli non dà scampo all’AeroItalia Smi Roma, tornata a giocare i playoff dopo 26 anni e autrice di una prestazione generosa, nobilitata dai 14 punti di Bici. Ma il risultato, di fatto, non è mai in discussione: 25-21, 25-18, 25-18 i parziali per De Gennaro e compagne, trascinate da Haak. La svedese miglior marcatrice della serata con 22 punti all’attivo.

Novara-Chieri 2-3: Grobelna batte Akimova

Come in Coppa Italia, Chieri sorprende ancora Novara, anche se stavolta il sestetto di Bernardi potrà provare a ribaltare la situazione in gara-2 ed eventualmente alla bella. Finisce 3-2 per la Reale Mutua Fenera, con l’Igor Gorgonzola costretta sempre a rincorrere, prima di cedere di schianto al tie-break: 18-25, 25-17, 26-28, 25-19, 8-15. Alle padrone di casa non bastano i 20 punti di Akimova. Appena due punticini, invece, per Markova, in campo nei primi due set. Chieri trascinata da Grobelna, autrice di 23 punti pesantissimi.

Milano-Pinerolo 3-2: Egonu e Sylla decisive

Rischia grosso Milano, che va sotto due set a uno contro Pinerolo e poi parte male nel tie-break: 1-4 per le scatenate piemontesi, guidate dalla premiata ditta Storck (23 punti) e Sorokaite (16). Ma alla fine la differenza la fanno il cuore di Sylla (19 punti per Myriam) e le schiacciate di Egonu (31 per lei). Vince Milano, 3-2: 25-20, 23-25, 23-25, 25-21, 15-13. Paoletta croce e delizia per Gaspari: suoi gli errori decisivi nel secondo e nel terzo set, ma nel quinto tutti i palloni che contano li trasforma in punti.

Scandicci-Vallefoglia 3-1: Antropova e Zhu show

Vittoria sofferta per la Savino Del Bene Scandicci, che dopo due set in scioltezza si complica la vita contro Vallefoglia. Finisce 3-1 tra mille patemi per la squadra di Barbolini (25-16, 25-17, 21-25, 25-23), che nei momenti di difficoltà si aggrappa ad Antropova e Zhu, autrici di 56 punti in due: 31 per l’azzurra, 25 per la cinese. Scandicci più fredda nella volata finale del quarto set, a Vallefoglia – che tre giorni prima aveva travolto Milano – non bastano i 20 punti di una scatenata Degradi.

Playoff volley femminile, il calendario di gara-2

AeroItalia Smi Roma-Prosecco Doc Imoco Conegliano domenica 31/3 ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara sabato 30/3 ore 20.30

Wash4green Pinerolo-Allianz Vero Volley Milano domenica 31/3 ore 17

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci sabato 30/3 ore 15.30

A maggio intanto Milano e Conegliano si contenderanno la Champions nella finalissima di Antalya, in Turchia.