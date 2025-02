ATP Rio, Zverev crolla contro Comesana e fa un regalo a Sinner. Non solo Alcaraz, Jannik logora anche quando non c’è

La sconfitta che non ti aspetti, il numero 2 del mondo Zverev si fa rimontare dall’argentino Comesana ed esce ai quarti di finale del torneo brasiliano. Sinner sarà numero 1 almeno fino a Montecarlo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner sembra logorare gli avversari anche quando non c’è. L’altoatesino ha cominciato a scontare la sua squalifica di tre mesi che lo terrà lontano dai tornei fino a maggio. Finestra aperta dunque per i suoi avversari e per la possibilità di toglierli il primo posto nel ranking ATP, ma al momento nessuno dà la sensazione di poterci veramente riuscire.

Zverev crolla a Rio, la rimonta di Comesana

Un turno sulla carta agevole quello che avrebbe dovuto affrontare Alexander Zverev. Il tedesco ha scelto il Sudamerica e la terra rosa per questa parte della stagione, superficie su cui ha sempre dimostrato ottime qualità. Di fronte nei quarti di finale l’argentino Francisco Comesaña, numero 86 del mondo ma uno di quelli da tenere in grande considerazione quando si parla di terra rossa. Il tedesco parte forte, vince il primo set e dà la sensazione di poter chiudere facilmente la pratica.

Le cose però si complicano nel secondo set, la reazione dell’argentino è rabbiosa e riesce a rimettere tutto in discussione. Qualche dubbio si insinua nella testa di Sascha che terzo non riesce a fare la differenza e al primo errore, l’argentino ne approfitta, trova il break e poi conquista la vittoria che lo lancia in semifinale.

Il ko di Alcaraz a Doha

L’inseguimento al primo posto del ranking mondiale di Jannik Sinner è cominciato al rilento per Zverev e anche per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha alzato bandiera bianca nei quarti di finale del Qatar Open (oggi la finale tra Draper e Rublev, ndr) uscendo un po’ a sorpresa contro il ceco Jiri Lehecka. Lo spagnolo ha dimostrato i soliti momenti di alti e bassi che hanno caratterizzato anche la scorsa stagione. Il talento resta immenso, l’età è dalla sua parte e per il momento nel suo angolo non c’è ancora preoccupazione per questi cali improvvisi. Ma la sua eliminazione rappresenta un passo falso su cui comunque riflettere.

Sinner numero 1 fino a Montecarlo, eguaglierà Kuerten

Jannik Sinner ora si deve limitare a guardare gli altri, il campione altoatesino ha cominciato il periodo di sospensione dovuto al caso doping. Ma i suoi avversari almeno al momento sembrano non approfittarne. La sconfitta di Zverev a Rio gli consente di rimanere numero 1 al mondo sicuramente fino al torneo di Montecarlo, questo gli consentirà di raggiungere le 43 settimane in testa al ranking ATP raggiungendo nella specialità classifica dei numeri 1, una leggenda del tennis brasiliano come Guga Kuerten. Zverev ha uno svantaggio di 3195 punti in classifica ed è dietro ancora anche nella race. Dovrà fare almeno 2445 punti nei prossimi 7 tornei per riuscire a raggiungere Jannik, rincorsa ancora più lunga per Alcaraz che di punti ne deve fare 3720.