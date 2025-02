Doha, disastro Alcaraz: Carlitos si butta via e Lehecka vola in semi. Sinner ringrazia e limita i danni in classifica

A sorpresa Carlos Alcaraz è stato eliminato dall'ATP 500 di Doha da Lehecka al termine di un match che sembrava in cassaforte nel terzo set

Un match dall’andamento tipico delle montagne russe quello tra Jiri Lehecka e Carlos Alcaraz, che dopo essersi portato in vantaggio nel set decisivo, si è buttato via permettendo al ceco di emergere con il risultato di 6-3 3-6 6-4 e strappare il pass per la semifinale dell’ATP 500 di Doha, con Jannik Sinner che ringrazia.

Primo set: Lehecka parte male, poi sorprende Alcaraz

Dopo i primi due game interlocutori è Carlos Alcaraz ha rompere l’equilibrio del match strappando la battuta a 15 a Jiri Lehecka, che però alza i giri del motore – e del braccio – e trova una reazione immediata ottenendo il contro-break nel gioco successivo alla quarta occasione. A questo punto è il ceco ad avere le redini del gioco, come dimostra nel sesto game, nel quale ottiene il secondo break, che gli permette poi – dopo aver annullato magistralmente una palla del contro break – di chiudere il parziale sul 6-3.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo set: Alcaraz ristabilisce la parità

Nel secondo set Alcaraz si rende conto di dover alzare il proprio livello di gioco. Cosa che fa, lasciando a Lehecka le briciole in risposta e sfondando le difese del ceco nel quarto gioco, durante il quale ottiene un break a 15. Lo spagnolo poi controlla il set senza rischiare più di tanto a eccezione dell’ultimo gioco, in cui viene obbligato ai vantaggi prima di chiudere sul 6-3 e portare il set al terzo set.

Terzo set: Alcaraz si butta via e Lehecka vola in semifinale

Arrivati al terzo set diventa evidente come ormai Alcaraz ne abbia più di Lehecka, che è già costretto ad annullare una palla break nel terzo gioco. La stessa impresa non gli riesce però due giochi più tardi, quando dopo essere risalito da 0-30 a 30-30, finisce col cede la battuta a Carlitos, che invece al servizio non concede più nessuna chance di rientrare il partita al Ceco. Che al contrario è costretto ad annullare una palla break anche nel settimo gioco per allungare il match.

Nell’ottavo gioco succede però quello che fino a pochi istanti prima appariva impossibile. Lehecka torna a spingere come nel primo set, mentre Alcaraz torna a commettere errori gravi, commettendo un doppio fallo e sbagliando di parecchio con un dritto, finendo col subire il contro-break che riporta il parziale in equilibrio. Nel decimo game il ceco poi sfrutta la confusione e le varie seconde di Carlitos e si procura un match point, che poi concretizza con una risposta fulminante. Lehecka ottiene dunque lo scalpo più importante della sua carriera e vola in semifinale all’ATP 500 di Doha, dove affronterà il vincente della sfida tra Jack Draper e il nostro Matteo Berrettini.

Sinner, danni limitati in classifica

Un ringraziamento a Lehecka dovrà farlo anche Jannik Sinner, che grazie alla vittoria del ceco su Alcaraz limita i danni in classifica in attesa di poter rientrare in campo dopo il termine della sospensione. A Doha Alcaraz ha infatti guadagnato su Sinner solamente 100 punti, riducendo il distacco da 3920 a 3820, distanza ancora molto importante per poter pensare a un eventuale sorpasso, soprattutto visto che questa partita ha evidenziato i soliti problemi decisionali e di continuità di Carlitos.