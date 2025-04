Cilic declassa Sinner: "Alcaraz mi piace di più". E Djokovic diventa il miglior tennista di sempre

Il 36enne croato promuove lo spagnolo e boccia l'azzurro: "Carlos assomiglia a una Formula 1, va sempre alla massima velocità". E Nole per lui è più forte di Nadal e Federer.

Il re sta per tornare. Quello di Madrid sarà l’ultimo Masters 1000, l’ultimo grande torneo internazionale senza Jannik Sinner ai nastri di partenza. Il numero 1 della classifica ATP è pronto a rimettersi in pista agli Internazionali di Roma dopo lo stop di tre mesi concordato con la Wada, eppure c’è chi dimostra di non averne sentito tanto la mancanza. In giro, infatti, c’è qualcuno migliore del rosso di San Candido. Marin Cilic, l’esperto tennista croato, la pensa proprio così.

Sinner o Alcaraz? Il parere spiazzante di Cilic

In un’intervista concessa a Fernando Murciego per il blog spagnolo “puntodebreak”, il 36enne Cilic – 21 titoli in carriera, numero 3 della classifica ATP a gennaio 2018, oggi 109mo del ranking – sentenzia: “Chi scelgo tra Jannik e Alcaraz? Carlos. Mi piace di più il suo stile: è un giocatore aggressivo, molto atletico e con una creatività impressionante. I giocatori così aggressivi optano sempre per la massima velocità: la sensazione è simile a quella di guidare una monoposto di Formula 1“.

Tennis, perché lo stile di Carlitos è tanto attraente

Insomma, Alcaraz più forte di Sinner, secondo Cilic: “Per Carlos, avere questo stile di gioco è allo stesso tempo un dono e una maledizione“, ha aggiunto. “In ogni caso, adesso abbiamo lui e Jannik Sinner, che sono ancora molto giovani, ma stanno progredendo piuttosto bene. Sono loro a guidare il cammino, è una nuova generazione e quindi vedremo dove saranno in grado di arrivare. Solo il futuro ci dirà se sarà una generazione migliore rispetto alla precedente oppure no”.

Djokovic, Nadal o Federer: chi il migliore di sempre

Coraggiose anche le opinioni di Cilic a proposito del miglior tennista non di oggi, ma di tutti i tempi. Per il croato, lo scettro dovrebbe andare di diritto a un serbo, Novak Djokovic, considerato più forte delle altre leggende contro cui si è battuto negli anni scorsi: “Per me il migliore è lui, assolutamente, con i numeri in mano. Ma naturalmente ho molto rispetto sia per Rafa Nadal sia per Roger Federer. Alla fine parliamo di 24, 22 e 20 Slam vinti, sono tutti e tre dei giocatori impressionanti”.