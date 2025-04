Madrid, Berrettini si ritira e lancia l’allarme per gli Internazionali d’Italia: “Roma? Farò il possibile”

Preoccupa il problema agli addominali che ha obbligato al ritiro da Madrid Berrettini, che ora potrebbe essere costretto a rinunciare anche agli Internazionali d'Italia

È durato solo un set il match di Matteo Berrettini contro Jack Draper. Il tennista romano, che già non era certo di scendere in campo per via del problema agli addominali rimediato all’esordio a Madrid, ha infatti alzato bandiera dopo il primo parziale perso al tie-break per non rischiare di peggiorare l’infortunio, ma la sua presenza agli Internazionali d’Italia ora è in dubbio.

Berrettini resiste un set, poi alza bandiera bianca

Dopo il problema agli addominali accusato nel match d’esordio al Masters 1000 di Madrid contro Marco Giron, c’erano molti dubbi sulle condizioni di Matteo Berrettini e sulla sua volontà di scendere in campo contro Jack Draper per il match di terzo turno. Forse anche per via del giorno di riposo extra concessogli dal blackout che ha sospeso il programma di lunedì del torneo, alla fine il romano ha deciso di stringere i denti e scendere in campo contro il britannico, contro cui ha disputato un primo set alla pari, perso solamente al tie-break.

Una prova di resilienza da parte di Matteo, che però, come nel match contro Giron, ha evidenziato problemi al servizio dovuti proprio all’infortunio agli addominali, che alla fine hanno portato Berrettini alla difficile scelta di ritirarsi, permettendo a Draper di volare così agli ottavi di finale.

Sto precauzionale per Berrettini? Ansia per Roma

L’impressione guardando il match è che in caso di conquista del primo set Berrettini sarebbe rimasto in campo per giocarsi le sue chance. La prospettiva di disputare un match di tre set per provare ad avanzare potrebbero aver portato Matteo a una riflessione, decidendo di non prendere inutili rischi e di fermarsi prima di peggiorare il problema agli addominali che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, se non addirittura anche quella ai tornei sull’erba, da sempre il terreno di caccia prediletto di The Hammer.

Al momento però non è ancora chiaro se Berrettini si sia fermato in tempo né l’entità dell’infortunio agli addominali, con la conseguenza che la sua presenza agli Internazionali di Roma – che prenderanno il via tra meno di 10 giorni – è ancora a forte rischio, soprattutto considerando che a Roma Matteo sarebbe chiamato a un duplice impegno, vistala wild card concessa a lui e suo fratello Jacopo per il torneo di doppio.

Le parole di Berrettini: “Farò di tutto per essere a Roma”

Nel post partita contro Draper ci ha pensato poi lo stesso Berrettini ha spiegare la situazione, confermando di essersi fermato per evitare che il problema agli addominali si complicasse, ma non rassicurando sulla sua presenza agli Internazionali d’Italia: “Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell’altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po’ la zona dell’addome, che era molto carica e contratta.

Ma il ritiro è avvenuto perché il gioco non valeva la candela, c’era un rischio grosso di farsi male. E l’ultima cosa che vogliamo è infortunarsi agli addominali durante la stagione. E soprattutto per giocare contro i migliori al mondo ho bisogno delle mie armi al 100%. E questo oggi non c’era, soprattutto nella seconda parte, quando ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per Roma. Mi dispiace perché tengo molto a questo torneo, anche oggi stavo giocando bene nonostante tutto. Il prossimo anno ci riproveremo”.