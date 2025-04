Berrettini a rischio forfait contro Draper, ma il blackout di Madrid può aiutarlo: quando giocano Matteo e Musetti

Berrettini può sfruttare un giorno di riposo in più per recuperare dall'infortunio grazie al blackout di Madrid, ma il match contro Draper è ancora a rischio

Il vasto blackout che ha colpito principalmente Spagna e Portogallo potrebbe aver fornito a Matteo Berrettini un assist per recuperare dall’infortunio agli addominali rimediato nella vittoria in rimonta contro Marcos Giron all’esordio nel Masters 1000 di Madrid. L’azzurro avrà infatti a disposizioni un giorno di riposo che potrà sfruttare per scendere in campo contro Jack Draper, anche se non è detto che sarà sufficiente, anche perché il rischio di una ricaduta o dell’aggravarsi del problema muscolare potrebbero mettere a rischio la sua presenza agli Internazionali d’Italia.

Madrid, cancellati i match di lunedì per il blackout

Il massiccio blackout che intorno alle 12 di lunedì ha colpito quasi la totalità del territorio di Spagna e Portogallo e alcune zone della Francia ha comportato la cancellazione di quasi tutti i match – quello di Matteo Arnaldi è stato tra i pochi a essere portato a termine – in programma il 28 aprile al Masters 1000 di Madrid, creando non pochi disagi al torneo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Berrettini, il blackout ti regala un giorno di riposo in più

Tra i match previsti lunedì c’era anche quello di terzo turno di Matteo Berrettini contro Jack Draper. La cancellazione potrebbe però aiutare il tennista romano a recupera dal fastidio agli addominali – purtroppo una costante che nel corso della carriera lo ha obbligato più volte a stop forzati – accusato nel match poi vinto in rimonta contro Marcos Giron all’esordio a Madrid e per cui aveva richiesto l’intervento del fisioterapista.

Berrettini ha avuto infatti a disposizione una giornata extra di riposo, che potrebbe aiutarlo a smaltire l’infortunio e aiutarlo quindi a scendere in campo contro Draper. Nonostante questo però Matteo non è ancora certo di scendere in campo e la decisione con ogni probabilità verrà presa solamente poco prima del match in base alle sue sensazioni, consapevole del rischio di peggiorare il problema muscolare, che a quel punto potrebbe anche mettere a repentaglio la sua partecipazione – o anche la sua capacità di essere competitivo al 100% – agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros.

Quando scendono in campo Berrettini e Musetti

Oltre a quello di Berrettini è stato cancellato l’atteso incontro di Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas, rematch del quarto di finale di Montecarlo. Ammesso che non vi siano ulteriori cambiamenti di programma dovuti al blackout, tutte le partite inizialmente previste per lunedì ma non disputatesi verranno giocate martedì 29 aprile, con la sfida tra Matteo e Draper che è il terzo in scaletta nel programma dello Stadium 3 che partirà alle 11:00 e quello tra il carrarino e il greco che sarà invece il terzo dello stadio dedicato a Manolo Santana.

Se per Berrettini la cancellazione è un vantaggio, lo stesso non si può dire per Musetti, che oltre al match di singolare dovrà disputare quello di doppio in coppia con Flavio Cobolli in programma come ultimo sul campo n°6. Simone Bolelli e Andrea Vavassori apriranno invece la giornata sul campo n°5.