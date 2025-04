Madrid, Paolini crolla anche con Errani: continua la crisi della coppia azzurra. Sorpresa Musetti e Cobolli

Continua la giornata no di Jasmine Paolini, che dopo essere stata nettamente eliminata da Sakkari in singolare ha perso anche in doppio con Errani a Madrid

Niente da fare per Jasmine Paolini, che dopo la cocente eliminazione in semifinale per mano di Maria Sakkari ha perso anche in doppio con Sara Errani contro Veronika Kudermetova ed Elisa Mertens, salutando definitivamente il torneo di Madrid. A tenere alta la bandiera italiana quest’oggi a sorpresa è stata la coppia formata da Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, che si è rialzato dopo la sconfitta rimediata in mattinata contro Brandon Nakashima.

Errani e Paolini nettamente eliminate

Continua il periodo complicato di Sara Errani e Jasmine Paolini, che insieme non vincono due partite consecutive dal titolo conquistato a Doha nella prima metà di febbraio. La coppia azzurra è stata nettamente eliminata da Veronika Kudermetova ed Elisa Mertens con il risultato di 6-1 6-3.

Un match in cui a fare la differenza sono stati il rendimento con la prima di servizio, fondamentale con cui Errani e Paolini hanno conquistato solamente il 43% dei punti rispetto al 72% delle avversarie, e la maggiore lucidità di Kudermetova e Mertens nei momenti clou del match, con ben 5 palle break su 7 concretizzare, mentre alle azzurre sono riuscite a strappare la battuta in una sola occasione sulle 5 avute a disposizione.

Giornata no per Paolini

Che questa non fosse la giornata di Paolini lo si era già capito dal match di singolare contro Maria Sakkari, che contro l’azzurra – la quale le ha facilitato notevolmente il compito – ha conquistato il primo successo contro una giocatrice in top-10 dopo oltre un anno di astinenza. In entrambi i match Jas è sembrata molto sottotono, soprattutto al servizio – dove ha spesso dovuto sopperire un po’ alle difficoltà di Errani in questo fondamentale -, fondamentale con cui non è mai riuscita a fare la differenza, con la conseguenza che in due incontri ha conquistato solamente sette giochi.

Sorpresa Cobolli e Musetti

A regalare un sorriso al tennis azzurro in questa giornata piena di delusioni ci hanno pensato a sorpresa Falvio Cobolli e Lorenzo Musetti, vincenti con il risultato di 6-3 5-7 11-9 all’esordio nel tabellone di doppio del Masters 1000 di Madrid contro gli specialisti Sadio Doumbia e Fabien Reboul, con il tennista romano che ha così riscattato l’eliminazione in singolare rimediata questa mattina contro Brandon Nakashima.