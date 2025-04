Internazionali d’Italia, Cinà, Fognini ed Errani saranno a Roma: wild card anche a Nardi e Passaro, sorpresa Tyra Grant

Annunciate le wild card per i prossimi Internazionali d'Italia: non solo gli eterni Fabio Fognini e Sara Errani, a Roma ci saranno anche i baby prodigi Cinà e Tyra Grant

Ci si avvicina sempre più all’inizio degli Internazionali BNL d’Italia, con l’edizione 2025 che tra la nuova Supertennis Arena e il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo i tre mesi di sospensione concordati con la WADA si preannuncia ancora più spettacolare delle precedenti. In attesa del 7 maggio, giorno d’inizio del torneo romano, sono stare annunciate le wild card per i tabelloni maschile e femminile: ci saranno gli eterni Fabio Fognini e Sara Errani e il baby prodigio azzurro Federico Cinà, pronto all’esordio nel tempio del tennis italiano.

Wild card a Roma: Fognini eterno, Cinà pronto all’esordio

Oggi mercoledì 9 aprile sono state annunciate dieci wild card per i prossimi Internazionali d’Italia – in programma dal 7 al 18 maggio -, con quattro che sono state assegnate per il tabellone maschile. Una di queste è stata riservata all’eterno Fabio Fognini, che prenderà così parte al tabellone principale per la 17esima edizione consecutiva e la 18esima in totale in carriera.

Sarà invece la prima in assoluto per Federico Cinà, il baby prodigio della racchetta azzurra che dopo gli exploit di questo inizio di stagione – un titolo Challenger e la vittoria all’esordio nel circuito maggiore al Masters 1000 di Miami – si è giustamente visto recapitare una wild card per presentarsi al pubblico italiano in grande stile.

Le altre wild card nel tabellone maschile

Le rimanenti due wild card assegnate per il tabellone maschile sono state riservate a Luca Nardi e Francesco Passaro. Il primo, sempre alla ricerca di quel salto di qualità necessario per allontanarsi dai margini della top-100, proverà a migliorare quanto fatto l’anno scorso, quando dopo due eliminazioni consecutive all’esordio conquistò la prima vittoria nel tabellone principale.

L’ambizione di Passaro, autentica sorpresa dell’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia, invece può essere quella di ripetere quanto fatto l’anno scorso, quando dopo aver superato le qualificazioni si spinse sino ai sedicesimi di finale, quando si arrese al tie-break del terzo set contro Nuno Borges.

Le wild card nel tabellone femminile: spiccano Errani e la sorpresa Grant

Sono state invece sei le wild card annunciate oggi per il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia. Non poteva mancare Sara Errani, pronta a disputare per la 15esima volta in carriera il torneo di Roma, dove nel 2014 si spinse sino in finale. Accederanno direttamente al tabellone principale anche Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Giorgia Pedone, Lucrezia Stefanini e la sorpresa Tyra Caterina Grant, giovane tennista italoamericana classe 2008 che dopo essersi messa in mostra a livello juniores – dove vanta ben tre titoli slam in doppio – come Cinà aveva fatto il suo esordio nel circuito maggiore lo scorso marzo a Miami, senza però riuscire a vincere al debutto, contrariamente a Federico.