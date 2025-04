Madrid, Cobolli spreca troppe occasioni: l’antistaminico non fa miracoli e vince Naskashima. Rublev, che crollo: addio Top10

Il romano spreca troppe occasioni nel match contro lo statunitense in cui deve fare i conti anche con l’allergia. Crollo del russo Rublev che cede a Bublik e che sarà numero 17 al mondo

Troppe occasioni lasciate per strada. Flavio Cobolli getta via la possibilità di arrivare agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e soprattutto di migliorare ancora di più la sua classifica che ora lo vede virtualmente al 30esimo posto in classifica. Una giornata storta per l’azzurro che sbaglia troppo contro un Nakashima che sembrava alla sua portata.

Cobolli: quante occasioni sprecate

Cobolli getta via troppe occasioni nel primo set. L’azzurro comincia benissimo il match trovando subito un break importante, lo conferma con un po’ di fatica salendo sul 4-2 ma non riesce a reggere sugli stessi livelli. Cala drasticamente con Nakashima che lo passa sul 5-4. Un’altra occasione arriva sul 5 pari ma il romano ancora una volta non la sfrutta e la paga a caro prezzo visto che lo statunitense trova il break nel game successivo e poi va a chiudere il primo set 7-5.

E nel secondo set le cose non vanno meglio, Nakashima conquista subito un break di vantaggio ma soprattutto riesce sempre a tenere sotto pressione l’italiano che fa più fatica a tenere il ritmo. Un paio di occasioni per rimettere in piedi il match arrivano anche ma il romano non le sfrutta ed è lo statunitense a chiudere la contesa in due set con il punteggio di 7-5, 6-3.

L’antistaminico non fa miracoli

Nel primo set Cobolli è costretto a chiamare in causa il fisioterapista. Si teme un infortunio, invece a quanto pare il tennista romano sta solo facendo i conti con l’allergia. L’intervento della dottoressa e del fisioterapista servono solo a somministrare un antistaminico anche se Flavio sembra un po’ preoccupato dalle possibili conseguenze dell’assunzione di un farmaco che in alcuni casi può portare anche sonnolenza. Ma respira con un po’ di difficoltà, la dottoressa lo rassicura e dopo aver preso il farmaco il match riprende.

Rublev: altra vittima eccellente

La Top10 del tennis mondiale continua a essere piuttosto ondivaga. A Madrid c’era grande attesa per il russo Andrej Rublev che sembrava aver trovato un po’ di fiducia dopo l’arrivo nel suo team del connazionale Marat Safin. Ma sulla terra rossa spagnola arriva una sconfitta abbastanza sorprendente contro il kazako Bublik che passa in tre set dopo un match molto strano. Il russo che lo scorso hanno aveva trionfato nel Masters 1000 spagnolo, ora perde nove posizioni in classifica, esce dalla Top 10 e sarà numero 17 al mondo.

