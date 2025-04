Madrid, Arnaldi dopo Djokovic piega Dzumhur e va agli ottavi: ma un problema spegne la tv e lo lascia al buio

Nel corso del secondo set l'energia elettrica viene meno, saltare i collegamenti video e l'occhio di falco: appassionati furiosi, ma la cavalcata del sanremese prosegue.

Al buio, senza immagini dal campo 4 di Madrid e con gli ultimi giochi raccontati a mò di radiocronaca, ma fatta senza vedere quanto stava accadendo in campo: solo “sentendo” le reazioni del pubblico e, di tanto in tanto, gli aggiornamenti del giudice di sedia. Così, in questo clima surreale, ha concluso la sua partita Matteo Arnaldi. Che, dopo Novak Djokovic, ha piegato Damir Dzumhur, volando agli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Un successo non documentato dalle tv, una vittoria dai contorni retrò, quasi romantici. Ma andatelo a spiegare agli abbonati Sky e NOW, che si sono dovuti accontentare di un racconto.

Madrid, un guasto fa saltare le immagini dai campi

Ma che è successo poco dopo le 12.30 nel complesso della Caja Magica, che ospita gli incontri del torneo spagnolo? Semplicemente è mancata la luce. Un problema alla fornitura elettrica ha fatto immediatamente saltare i collegamenti con tutti i campi. Fuori uso pure i dispositivi di controllo come l’occhio di falco. E, a cascata, si sono fermati pure tutti i siti con gli aggiornamenti “live” di risultati e partite. Tutti i match contrassegnati dalla voce “int.”, vale a dire “interrotta”. In realtà le partite andavano avanti regolarmente, quella tra Arnaldi e Dzumhur e pure le altre. Solo che nessuno poteva documentarlo.

Il surreale racconto del finale del match tra Arnaldi e Dzumhur

Ci hanno provato, sudando le proverbiali sette camicie, Federico Ferrero e Raffaella Reggi in telecronaca su Sky e NOW. E faticosamente hanno raccontato a voce il successo di Arnaldi, che è riuscito a difendere il break di vantaggio conquistato a inizio secondo set e a portare a casa la frazione e l’intero incontro. Un comportamento “stoico”, apprezzato dagli utenti che però non hanno potuto fare a meno di sottolineare sui social il loro malcontento per l’inconveniente. Nel 2025 una banale interruzione nella fornitura di energia elettrica può mettere quasi ko un Masters 1000 di tennis? La risposta, purtroppo, è sì. Non a caso, il programma di lunedì 28 aprile è stato bloccato in attesa della risoluzione dell’inghippo.

Madrid, Arnaldi agli ottavi: l’avventura del sanremese continua

Intanto, al di là dei problemi, quel che conta è che la cavalcata di Matteo Arnaldi stia continuando. Ottima la performance del sanremese al cospetto del bizzoso bosniaco, uno degli avversari più “scomodi” del circuito, non foss’altro che per i suoi comportamenti sempre al limite della provocazione. Dopo aver vinto 6-3 il primo set, l’azzurro è riuscito subito a strappare il servizio al rivale nel primo gioco del secondo parziale. Dzumhur però non ha mollato e ha trascinato il match fino alla fine: bravissimo Arnaldi a mantenere lucidità e nervi saldi, annullando diverse palle per il controbreak al suo avversario. Agli ottavi se la vedrà con uno tra Frances Tiafoe e Alexandre Muller.