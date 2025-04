Anna Kalinskaya, Jannik Sinner può attendere: torna alla vittoria a Madrid, è ai quarti del torneo di doppio

Eliminata quasi subito in singolare, la russa fa strada nell'altro tabellone in tandem con Sorana Cirstea e deve rimandare il rendez-vous con l'ex fidanzato a Roma.

Finalmente una gioia per Anna Kalinskaya. Dopo la delusione in singolare, l’avventura madrilena della russa prosegue nel tabellone del doppio. Superato anche lo scoglio degli ottavi in tandem con la sua compagna, la romena Sorana Cirstea: per Annina ci sarà almeno un altro impegno sulla terra rossa della Caja Magica, quello dei quarti di finale contro la coppia formata dalla ceca Linda Noskova e dalla danese Clara Tauson.

Madrid, Kalinskaya dalla rabbia alla gioia

L’avevamo lasciata con la racchetta scaraventata via per il nervosismo dopo gli errori e le occasioni sprecate nel corso del match dei sedicesimi del torneo di singolare, perso in due set contro Madison Keys. Una partita che aveva provocato tanta amarezza e scatenato più di un rimpianto, proprio per le chance gettate al vento. In doppio, però, è un’altra musica per Annina. Almeno quest’anno. Con Cirstea, l’ennesima “nuova” partner della russa, l’intesa è stata trovata praticamente subito. Tant’è vero che è arrivata la qualificazione ai quarti di finale del torneo spagnolo.

Kalinskaya e Cirstea vincenti su Eikeri e Hozumi

Nel primo turno la russa e la romena avevano piegato con un rocambolesco successo in tre set le teste di serie numero 1 del torneo, una coppia forte e collaudata composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe: 6-3 4-6 10-7 il punteggio della maratona. Leggermente meno tormentata la vittoria nella seconda partita, quella degli ottavi. Contro una coppia, per la verità, decisamente meno forte della precedente: la norvegese Ulrikke Eikeri e la giapponese Eri Hozumi. Doppio 7-5 per Anna e Sorana, con tanto di finale “al buio” per i clamorosi problemi alla fornitura di energia elettrica alla Caja Magica.

A questo punto la permanenza in Spagna di Kalinskaya si protrarrà per qualche altro giorno. Il tempo di disputare il match dei quarti e – forse – anche quelli successivi. Perché a questo punto si può sognare davvero di arrivare fino in fondo, visto l’ottimo feeling con la sua compagna. L’atteso rendez-vous con Jannik Sinner, l’ex fidanzato che continua a snobbarla sui social, previsto per i primi di maggio in occasione degli Internazionali di Roma, può dunque attendere. Prima Anna ha ancora da pensare al tennis.