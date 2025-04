Anna Kalinskaya snobbata da Jannik Sinner e sconfitta a Madrid: Madison Keys la elimina e la russa s'arrabbia

Annina non sfrutta tre opportunità per chiudere a proprio favore il 2° set, poi cede al tie-break e ha un gesto di stizza: racchetta gettata via. È già finita l'avventura spagnola.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’entusiasmo, se così si può definire, scatenato dalla vittoria sulla 22enne francese Diane Perry, numero 98 della classifica WTA, nel primo incontro del tabellone di singolare del Masters 1000 di Madrid, ha già lasciato il posto alla rabbia e alla delusione. Anna Kalinskaya è stata eliminata al terzo turno da Madison Keys, che l’ha piegata in due soli set, spazzadola via dal main draw. L’avventura in terra spagnola, insomma, è già finita per Annina, che nelle fasi finali del match contro la statunitense è apparsa piuttosto nervosa, al punto da lanciare la racchetta sulla terra del centrale madrileno.

Flop Kalinskaya, sconfitta a Madrid da Keys

Non era una partita facile, anzi. Madison Keys, fresca vincitrice degli Australian Open e numero 5 della classifica WTA, è osso durissimo e l’ha confermato sul campo, facendo trotterellare Anna da una parte all’altra coi suoi colpi potenti. Kalinskaya ha provato a replicare, ha retto anche dignitosamente la scena, poi però è stata costretta alla resa nel primo set ai vantaggi: 7-5 il finale. Poco male: nel secondo set la russa è partita a razzo, strappando il servizio all’americana e scappando via fino al 3-0. Ed è qui che è incappata in uno dei suoi, purtroppo frequenti, momenti di blackout.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rimonta di Keys e Anna scaglia via la racchetta

Avanti tre giochi a zero, la russa s’è praticamente piantata. Consentendo la rimonta a Keys. Da 0-3 a 5-3, con la statunitense chiamata a servire per il match sul 5-4. Niente da fare: riscossa di Annina e situazione ribaltata. Controbreak, punto del 6-5 e ben tre setpoint non sfruttati dalla russa in un infinito dodicesimo gioco sul servizio dell’americana. Al tie-break, poi, il crollo: da 3-3 a 7-3 per Keys, con tanto di gesto di stizza della moscovita dopo l’ennesimo errore nel finale: racchetta scagliata con violenza sulla terra. Altra sconfitta nei primi turni per lei: il rilancio tanto anelato stenta ad arrivare.

Kalinskaya e Sinner, capolinea di un amore

Nei giorni scorsi aveva fatto scalpore il silenzio di Sinner. Che, oltre a non manifestare il proprio cordoglio sui social per la scomparsa di Papa Francesco, aveva bellamente ignorato la vittoria dell’ex fidanzata a Madrid. Un indizio, l’ennesimo, rivelatore della rottura tra i due. Che è ormai nei fatti, oltre che nei segnali lasciati qua e là da entrambi. Kalinskaya, ad esempio, a Miami s’era fatta vedere in compagnia del suo ex, Tomas Ferrari: più chiaro di così? Magari i due, Anna e Jannik, s’incroceranno prossimamente tra i vialetti del Foro Italico. E si saluteranno senz’altro con affetto, come già fatto in Australia. Sono entrambi educatissimi, al punto da essere rimasti in buoni rapporti.

Clicca qui per seguire live il torneo di Madrid