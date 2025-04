Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 21 aprile 2025, Paolini rafforza 6° posto. Torna in Top 30 Anna Kalinskaya

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata, mentre la nostra Paolini è sempre la prima tra le azzurre dopo la semifinale di Stoccarda

Non c’è stato quel balzo in avanti che prometteva la vittoria sull’americana Coco Gauff, da parte di Jasmine Paolini ma la “semi” a Stoccarda vale. Rafforza il primato classifica mondiale femminile pubblicata il 21 aprile dalla WTA dopo la conclusione del torneo tedesco e Rouen che hanno rinvigorito il primato di Aryna Sabalenka, the Queen. Seconda la polacca Iga Swiatek e terza l’americana Jessica Pegula, alla guida del riscatto delle trentenni. Paolini che rimane stabile al 6° posto prima tra le italiane.

Mirra Andreeva, reduce dalla vittoria di Indian Wells, rimane alle spalle di Jasmine nella Top 10 che non registra variazioni se non il 10° posto di Emma Navarro mentre Elena Rybakina scende di una posizione.

Classifica WTA aggiornata al 21 aprile 2025: Sabalenka 1°

Con alle spalle il WTA 500 di Stoccarda e del WTA 250 di Rouen, la classifica aggiornata al 21 aprile 2025 è una conferma della settimana precedente ad eccezione dell’inversione nella zona bassa della Top 10. Aryna Sabalenka si gode il risultato tedesco (ha superato anche la nostra azzurra Paolini) e la striscia incoraggiante di questa parte della stagione con il Miami Open e archiviato Indian Wells.

Quindi niente da aggiungere sul podio che si completa con Swiatek e Pegula, che si merita il 3° posto grazie a Charleston e al sorpasso della connazionale Gauff, più giovane di dieci anni e più rispetto a Jessica che conduce il riscatto della sua generazione.

Madison Keys, altra americana, si mantiene stabile al 5° posto davanti alla nostra azzurra Jasmine Paolini che ha rafforzato la posizione nel ranking grazie alla semifinale di Stoccarda e i punti mesi via ai Miami Open. Non è ancora abbastanza per fare il salto, ma questi punticini aiutano la classifica WTA.

Ranking ribadito nella Top 10

La classifica WTA registra una mera inversione all’ultimo posto utile, per via dello scambio tra Navarro e Rybakina che ci consente di fare una riflessione in vista di Madrid e anche dei prossimi Internazionali di Roma: Gauff si trova più indietro di un posto nella classifica e davanti alla connazionale Madison Keys che dopo la vittoria degli Australian Open si tiene stretta il 5° posto che aveva con metodo e fatica già raggiunto.

Paolini – prima tra le azzurre – non può cedere nulla a questo punto della stagione in chiave ranking: l’avanzata di Andreeva si è fermata, ma rimane una possibile rivale che andrà contenuta quando sarà doveroso. Resta 7° e dietro di lei, ci sono Zheng, Badosa, Navarro per ora.

Fonte: ANSA

Jasmine Paolini

Paolini vincente anche con il nuovo coach

Come accennavamo, a Stoccarda la semi ha agevolato Paolini nell’erodere punti su punti, nonostante l’avvio di stagione alquanto problematico, e a rafforzare quel 6° posto, posizione che ha consolidato con questo obiettivo centrato in vista degli impegni prossimi. La distanza tra Paolini e Keys si riduce, ma è ancora evidente.

Jasmine Paolini, a questo punto della stagione nel 2024 aveva già vinto Doha torneo in cui, invece, ha rimediato l’infortunio al piede che le è costato anche il doppio incidendo sulla classifica e, forse, anche sul piano mentale.

A quanto pare l’avvicendamento tra il suo storico coach, Renzo Furlan e Marc Lopez non ha arrestato la ripresa di Jasmine che aveva accusato un problema preoccupante alla caviglia a Doha. Capiremo meglio soprattutto a Roma, torneo di casa, come e se c’è una qualche variazione.

Top ten: Paolini resta 6°

Senza ulteriori aggiunte a quel che abbiamo già illustrato, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata senza significative variazioni, rispetto al recente passato, se non al 10° posto. Ecco la classifica aggiornata al 21 aprile 2025:

Aryna Sabalenka 10768 Iga Swiatek 7383 Jessica Pegula 6208 Coco Gauff 6073 Madison Keys 4999 Jasmine Paolini 4930 Mirra Andreeva 4781 Qinwen Zheng 4193 Paula Badosa 3821 Emma Navarro 3797

La classifica completa e aggiornata a lunedì 21 aprile 2025 è qui.

Anna Kalinskaya torna nella Top 30

In vista degli Internazionali di Roma e del possibile incrocio pericoloso con l’ex Jannik Sinner, occhi puntati su Anna Kalinskaya, la quale – in classifica – continua a recuperare posizioni e punti preziosi anche questa settimana.

L’immagine che la tennista russa aveva dispensato nel 2024 è sfocata e per ora alquanto remota, ma c’è da registrare un miglioramento di ben due posizioni e il ritorno in Top 30.

Fonte: ANSA

Anna Kalinskaya

Anna occupa, stando al ranking aggiornato a lunedì mattina, la 29° posizione in classifica WTA, a sottolineare il lieve miglioramento del suo stato di forma fisico e psicologico soprattutto in considerazione degli Internazionali che la vedranno di certo seguita.

Sfumato l’effetto Sinner, che mantiene intatto il suo primato nel ranking, Anna è tornata ad affrontare quei limiti che a inizio stagione abbiamo notato a partire da Brisbaine e che pare abbia deciso di affrontare.