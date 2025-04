Sinner, Piatti sponsorizza Furlan e l’ex allenatore di Nadal: “Vedrei bene Moya e Renzo al posto di Cahill”

Anche Piatti ha voluto dire la sua sul toto allenatore di Sinner, individuando in Carlos Moya e ora anche Renzo Furlan i profili a suo parere più adatti a sostituire Cahill

A meno di sorprese, a fine stagione Darren Cahill lascerà lo staff di Jannik Sinner, che deve dunque iniziare a pensare a un sostituto dell’allenatore australiano. E proprio dal suo ex allenatore Riccardo Piatti, in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, arriva un suggerimento al n°1 al mondo su chi potrebbe essere il coach adatto per lui: “Vedrei bene Carlos Moya e Renzo Furlan che ora è libero”.

Moya la prima scelta di Piatti per sostituire Cahill

Da qui alla fine dell’anno c’è ancora tempo, ma è inevitabile che Jannik Sinner – il quale spera ancora di riuscire a convincere Darren Cahill a restare, pur essendo consapevole di quanto difficile sia questa possibilità – si stia già guardando attorno per scegliere il sostituto dell’allenatore australiano che lascerà lo staff al termine della stagione.

Una scelta non facile e che prima di essere ufficializzata verrà certamente valutata con estrema attenzione, anche perché tutti ormai sappiamo come l’armonia all’interno della propria squadra sia fondamentale per Sinner, che dà un grande peso al valore umano di coloro che lo seguono.

Interrogato dal Corriere della Sera su chi potrebbe essere il coach adatto a sostituire Cahill per seguire Jannik, Riccardo Piatti – che ha allenato l’attuale n°1 al mondo tra il 2014 e il 2022 – ha individuato nell’ex allenatore di Rafael Nadal il profilo adatto sotto molti aspetti, compreso uno che ha in comune proprio con Darren: “Io vedrei bene Carlos Moya, che avevo già preso in considerazione. È stato numero 1, conosce il circuito. Umanamente è un’ottima persona, come Darren”.

Anche Furlan tra i suggeriti di Piatti

Oltre a Moya, Piatti ha nominato altri profili a suo parere adatti a ereditare il ruolo di Cahill, a partire da Renzo Furlan, fresco di divorzio da Jasmine Paolini, da alcuni considerato il primo nella lista di Jannik e che Riccardo conosce molto bene avendolo avuto nella sua scuola: “Renzo Furlan, ora che ha smesso con Paolini, è libero. Ljubicic è molto valido. Oppure Becker, che avevamo contattato; però lavorare con Boris è più complicato. I nomi sono questi”.

Il motivo dietro la separazione tra Sinner e Piatti

Nel corso dell’intervista Piatti è tornato anche sui motivi che hanno portato alla separazione da Sinner: “Tutti ricordano il match con Daniel, a Melbourne, nel gennaio 2022, quando ha detto: stai calmo, c***o. Ce l’aveva con me per cose di campo, era già successo altre volte: è normale dinamica tra coach e giocatore. Non è quello il problema. Ho sempre voluto che Jannik diventasse indipendente, sapevo che un giorno se ne sarebbe andato. Ma con lui dovevo essere l’allenatore rigoroso, a volte rigido: era il mio ruolo. Ljubicic mi rimprovera che gli dicevo: decidi pure tu, Ivan, ma poi fai come dico io. Per Jannik questo rigore, a un certo punto, è stato troppo da reggere”.