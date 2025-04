Sinner, Furlan nuovo coach dopo l’addio a Paolini: l’amicizia con Vagnozzi lo avvicina, ma Jannik spera in Cahill

Dopo l'addio a sorpresa a Paolini, Furlan è entrato nella lista dei candidati come nuovo allenatore di Sinner, che però spera ancora di convincere Cahill a rimanere

A sorpresa nei giorni scorsi Jasmine Paolini ha comunicato di aver interrotto il rapporto con il suo storico allenatore Renzo Furlan ponendo fine a una collaborazione lunga nove anni. Per il coach veneto ora però si apre una clamorosa nuova opportunità, ovvero quella di sostituire Darren Cahill nello staff di Jannik Sinner, che secondo La Repubblica lo avrebbe messo in cima alla propria lista dei desideri in caso non dovesse convincere l’allenatore australiano a rimanere ancora al suo fianco. Una possibilità resa ancora più concreta dalla amicizia tra Furlan e Simone Vagnozzi, entrambi con un passato nella scuola di Riccardo Piatti.

Sinner, idea Furlan per sostituire Cahill

A inizio anno Darren Cahill aveva annunciato l’addio al termine della stagione allo staff di Jannik Sinner, il quale però starebbe cercando di convincerlo a prolungare la loro collaborazione. In caso non dovesse riuscire a persuaderlo, il n°1 ATP dovrebbe cercare un sostituto all’allenatore australiano – che viste le sue motivazioni appare difficile possa cambiare idea -, con gli ultimi avvenimenti nel mondo del tennis hanno aperto a una nuova clamorosa ipotesi, ovvero quella di affidarsi a Renzo Furlan, che si è separato nei giorni scorsi da Jasmine Paolini scatenando a questo punto un possibile effetto domino.

Stando a quanto scritto da La Repubblica, l’allenatore veneto avrebbe scavalcato tutti i nomi precedentemente accostati a Sinner (John McEnroe, Ivan Ljubicic, Corrado Barazzutti, Goran Ivanisevic, Stefen Edberg, André Agassi e Magnus Norman), che avrebbe individuato in Furlan la persona adatta a sostituire Cahill.

L’amicizia con Vagnozzi che avvicina Furlan allo staff di Sinner

Ad avvalorare l’ipotesi di un ingresso di Furlan nel team di Sinner c’è anche l’amicizia dell’allenatore veneto con Simone Vagnozzi, il quale tempo fa aveva espresso la necessità di avere qualcuno al suo fianco per seguire Jannik, escludendo la possibilità di essere l’unica guida del n°1 al mondo: “Ho bisogno di qualcuno accanto, non riuscirei a resistere a un impegno del genere 52 settimane l’anno”.

Vagnozzi e Furlan, oltre a essere connazionali e aver dunque fatto parte della stessa Federazione, condividono entrambi un passato nell’accademia di Riccardo Piatti (guarda caso l’allenatore che ha cresciuto Sinner) e, sempre stando a La Repubblica, sarebbero anche per questo vecchi amici, aspetto che, vista l’importanza per Jannik di avere un team che allo stesso tempo sia anche una famiglia, potrebbe risultare decisivo.

Sinner prepara il rientro e a Montecarlo arriva anche Cahill

Intanto per Sinner è arrivato il momento di focalizzarsi sul rientro in campo che avverrà a inizio maggio agli Internazionali d’Italia. Tra poco più di dieci giorni scadranno infatti le limitazioni sugli allenamenti e Jannik potrà dunque tornare a prepararsi con gli altri tennisti e a sfruttare le strutture legate alle varie federazioni.

Ovviamente nel mese e mezzo seguente la sospensione concordata con la WADA, Jannik non è rimasto con le mani in mano, ma si è allenato soprattuto dal punto di vista fisico sotto la supervisione di Marco Panichi e Ulises Badio. Ora però bisogna intensificare il lavoro per farsi trovare pronti a Roma, e a conferma di questa volontà a Montecarlo da Sinner è arrivato – dopo che era già stato raggiunto da Vagnozzi – anche Cahill per preparare al meglio il ritorno in campo.