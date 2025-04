Sinner, la provocazione del New York Times: “E’ lui il vincitore del Sunshine Double”. L’attacco ad Alcaraz e Zverev

Dagli Stati Uniti arriva la provocazione di due giornalisti che prendono di mira i rivali di Sinner dopo i tornei di Indian Wells e Miami. Feliciano Lopez nominato direttore delle Final Eight di Bologna

Una provocazione o forse solo una lettura dei numeri. Il primo quarto della stagione si è appena concluso e a far discutere più che i grandi exploit, che pure ci sono stati, sono soprattutto i grandi flop. Sinner resta saldamente in testa alla classifica ma forse in questo caso è principalmente per demerito degli altri.

La provocazione del New York Times

La provocazione sulla situazione attuale del mondo del tennis arriva da due giornalisti del New York Times (The Athletic) che provano a fotografare il momento dopo la conclusione del Sunshine Double, i due Master 1000 americani che si giocano a Indian Wells e Miami. E la soluzione è piuttosto evidente: “Se si sommano i punti conquistati agli Australian Open, a Indian Wells e Miami, il grande vincitore di questi mesi è Jannik Sinner che gli ultimi due tornei non li ha nemmeno giocato. Mentre si prepara a tornare in campo a maggio, i suoi rivali hanno tutti fallito la possibilità di sfruttare la sua assenza. Ed è praticamente sicuro che Sinner sarà numero 1 quando farà il suo ritorno in campo agli Internazionali di Roma”.

Nell’articolo firmato da Matthew Futterman e da Charlie Eccleshare arriva un attacco diretto ai rivali del numero 1 al mondo: “Il numero 2 “nominale” del mondo Zverev ha giocato del vero tennis per l’ultima volta a Melbourne, da quel momento è sembrato un’ombra di se stesso. Il principale rivale di Sinner, Carlos Alcaraz, ha perso al suo primo incontro a Miami. E’ uscito in semifinale a Indian Wells e in entrambe le occasioni è apparso smarrito. Alcune volte nello sport, i migliori risultati di un giocatore arrivano quando non sono nemmeno presenti. Marzo 2025 ha senza dubbio rafforzato la posizione di Sinner in cima al tennis maschile, senza che abbia giocato un punto”.

Coppa Davis: Final Eight affidata a Feliciano Lopez

La Final Eight di Coppa Davis si sposta dalla Spagna all’Italia. Dopo gli anni a Malaga, sarà Bologna a ospitare la fase finale del torneo per nazioni che quest’anno vedrà un primo ma importante cambiamento nel format. Ma ancora una volta l’organizzazione è stata affidata a Feliciano Lopez. L’ex giocatore spagnolo, che organizza anche il Master 1000 di Madrid, continuerà a curare l’evento anche nella nuova sede anche se in tanti si aspettavano un italiano al suo posto.

Lo spagnolo ha concesso un’intervista a SuperTennis nella quale ha anticipato alcun temi dell’evento che si terrà a Bologna: “Sono sicuro che avremo tre anni straordinari in Italia. Il primo obiettivo è quello di consolidare questo formato e siamo arrivati in Italia nel momento giusto. In Italia il tennis è sempre stato uno sport molto popolare ma con Sinner numero 1 del mondo è diventato un fenomeno diverso. E’ il omento migliore per giocare la Final Eight in Italia”.