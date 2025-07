Sinner, il match con Shelton in bilico: ecco quando scioglierà i dubbi. La previsione di Roddick, US Open a rischio per Dimitrov

Sinner dovrebbe scendere in campo per i quarti di finale di Wimbledon contro Shelton ma tutto dipenderà dagli esiti della risonanza. Infortunio serio per il tennista bulgaro, le sue condizioni

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La presenza in campo di Jannik Sinner contro Ben Shelton è ancora tutta da decidere. Come lo scorso anno, il numero 1 al mondo non arriva ai quarti di finale di Wimbledon nelle migliori condizioni possibile ma stavolta rischia addirittura di non giocarli.

Sinner: ecco quando si decide

E’ stata una giornata lunghissima quella vissuta da Jannik Sinner, dal suo team e ovviamente anche dai suoi tifosi. La sensazione a poche ore dai quarti di finale contro Ben Shelton è che il numero 1 del mondo dovrebbe essere regolarmente in campo. Ma il condizionale è ancora d’obbligo. Il tennista altoatesino si è sottoposto a una risonanza magnetica per conoscere l’entità dell’infortunio al gomito destro, ha scelto di allenarsi in un campo indoor sul cemento ma i risultati dei test saranno fondamentali per sciogliere gli ultimi dubbi. Se infatti dovesse venire fuori una situazione rischiosa, la scelta potrebbe essere quella di evitare di ulteriori infortuni e dare forfait.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La previsione di Roddick

Gl Stati Uniti tornano a ruggire a Wimbledon, la semifinale conquistata da Fritz arriva abbastanza inattesa. E forse ancora di più il cammino di Ben Shelton che sin qui è apparso tra quelli più in forma. Anche Roddick è impressionato dal tennista di Atlanta: “Devo fare i complimenti al suo staff. Ho visto dei miglioramenti incredibili rispetto a quello che ho visto al Queen’s e a Mallorca. Ma nonostante quello che ha fatto Dimitrov, è un match molto duro. Soprattutto perché il colpo che ha messo in difficoltà Sinner, forse Ben non ce l’ha ancora nel suo arsenale”.

Poi l’ex numero 1 al mondo continua: “Due settimane fa avrei previsto la vittoria di Sinner senza dubbio ma ora penso che Shelton abbia una possibilità. Jannik è ancora favorito ma sono rimasto impressionato dai miglioramenti che ha fatto Ben nel corso delle ultime settimane”.

Dimitrov: i tempi di recupero

L’infortunio di Dimitrov è stato senza dubbio un momento scioccante, il bulgaro sembrava avere in mano il match con Sinner ma è stato fermato da un problema al pettorale e ora il suo agente Stoimenov ha rivelato che si tratta di una lesione parziale a un muscolare. I tempi di recupero sono ancora incerti, il tennista dovrebbe rinunciare ai tornei di Bastad, Toronto e Cincinnati ma anche l’ultimo slam della stagione, gli US Open, potrebbero essere a rischio soprattutto perché si tratta di una zona del corpo particolarmente delicata.