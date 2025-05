Internazionali, Naldi accanto a Passaro dopo il successo su Dimitrov: scoppia il putiferio sull’ex fisioterapista di Sinner

Il fisioterapista “accusato” di aver usato il clostebol e di aver dato il via al caso doping di Jannik Sinner ha collaborato con Francesco Passaro e sui social si scatena il putiferio

La vittoria di Francesco Passaro su Grigor Dimitov è stata una delle grandi sorprese del giorno agli Internazionali. Il giocatore umbro, così come nella scorsa edizione, ha trovato la miglior forma proprio sulla terra rossa romana. Ma anche in questo caso arrivano polemiche, legate all’aiuto che Giacomo Naldi gli ha fornito nel corso dell’ultimo periodo.

La collaborazione con Naldi

Dopo la partita con Dimitrov è arrivato il tweet di complimenti di Giacomo Naldi a Francesco Passaro. L’ex fisioterapista di Jannik Sinner nel corso dell’ultimo periodo ha collaborato con il tennista di Perugia alle prese con un infortunio e dopo la vittoria con Dimitrov gli ha subito inviato un messaggio di congratulazioni. “E’ stato un piacere contribuire al tuo recupero dall’infortunio. Grazie per la giornata qui al Foro Italico e in bocca al lupo per domani”.

Passaro: “Le polemiche non mi riguardano”

Francesco Passaro festeggia una vittoria da sogno e a fine partita sono inevitabili le domande sulla presenza di Naldi nel suo team: “Mi ha aiutato nella riabilitazione dall’infortunio e devo ringraziarlo perché sono tornato abbastanza in forma. Per il resto stiamo vedendo ma mi farebbe piacere continuare con lui. Credo che eventuali polemiche rispetto al passato non mi riguardino, perché non so bene cosa sia successo. Giacomo è un professionista ed è quello che conta”.

La presenza di Naldi scatena il putiferio

Se Passaro preferisce evitare le polemiche sul passato di Naldi, sui social non tutti la pensano allo stesso modo. La presenza del fisioterapista, giudicato da molti come il principale colpevole per il caso doping di Jannik Sinner, ha infatti alzato un polverone sui social. Da una parte i fan dell’altoatesino che si sono scagliati contro di lui non solo per il famigerato massaggio, ma anche per una comunicazione pubblica che a molti non è piaciuta. Tra i tifosi di Jannik in tanti avrebbero voluto delle scuse pubbliche che invece non sono mai arrivate.

Ma a lanciare accuse sono anche gli hater del numero uno al mondo. Nel corso degli ultimi mesi la vicenda clostebol è stata al centro anche di una battaglia social che ha visto protagonisti anche i tifosi di Djokovic. E dopo l’avvistamento di Naldi al Foro Italico, il caso torna a essere caldissimo. In particolare fa discutere il fanno che sa Naldi che Umberto Ferrara (ora preparatore di Berrettini) siano rientrati nel circuito senza aver dovuto scontare nessuna squalifica.