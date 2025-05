Juventus, Conceiçao e Adzic entrano e vengono sostituiti: Tudor si scusa, poi difende Kalulu

Il tecnico spiega il doppio cambio del cambio operato dopo l'espulsione del difensore. Nel post-gara anche un messaggio a Giuntoli

Tutto succede affinché nulla cambi. Lazio e Juventus si sono fatte del male spartendosi però equamente la posta in palio. Ne può giovare la Roma in questa lotta al quarto posto senza esclusione di colpi. Ne esce più delusa la formazione bianconera, che non ha saputo gestire il vantaggio neanche dal punto di vista mentale: a fine gara Tudor ammette l’errore di Kalulu in occasione dell’espulsione, poi spiega la scelta di sostituire Conceiçao e Adzic, entrati nel corso della ripresa, con Gatti e Vlahovic.

Juventus, Tudor difende Kalulu

Igor Tudor non molla e pensa alle prossime partite ringraziando la squadra: a fine gara il tecnico della Juventus ammette l’errore chiave di Pierre Kalulu, espulso per uno schiaffo improvviso a Castellanos, ma poi finisce per difendere il suo giocatore. “È stata una bella gara. Dispiace non aver preso i 3 punti ma i ragazzi hanno dato tutto in questo momento, anche date le problematiche relativi agli infortunati”, le prime parole di Tudor. Poi le parole su Kalulu. “Dispiace perché abbiamo giocato con un uomo in meno. È stata un’ingenuità, però lui è una bravissima persona di grandi valori. Speriamo in una sola giornata di squalifica“.

Tudor, le scuse ad Adzic e Conceicao

Hanno fatto discutere i cambi dei cambi dell’allenatore croato: nella ripresa Tudor aveva inserito Conceiçao e Adzic per Nico Gonzalez e Kolo Muani. Dopo l’espulsione di Kalulu e con l’avanzare della Lazio, il tecnico ha tirato fuori i due giocatori entrati dalla panchina per inserire Gatti e Vlahovic. Una mossa che ha sorpreso gli stessi giocatori e che Tudor ha giustificato con la necessità di alzare la fisicità della sua squadra. “Anzitutto ringrazio Gatti che non si era mai allenato prima – dichiara il tecnico croato –. Lo avevamo portato solo per la presenza. Ho tolto i due ragazzi che sono entrati e mi sono scusato con loro: non capita spesso e non mi piace ma ci servivamo centimetri. La squadra ne aveva bisogno in quel momento. Nico Gonzalez? L’ho visto stanco ma Conceicao ha giocato bene“.

Tudor e il messaggio sulla Juve del futuro

Alla fine dell’intervista Tudor lancia un messaggio sulla Juve del futuro: a suo parere ai bianconeri manca poco per poter competere per i massimi obiettivi. “Quanto ci manca? Bella domanda, sono arrivato alla fine senza fare preparazione e in mezzo agli infortuni. Al completo abbiamo valori importanti. Con 2-3 pezzi possiamo avere davvero una squadra di altissimo livello“. Anche se Cristiano Giuntoli prima della partita ha lasciato intendere che sia proprio il destino del tecnico croato in bilico.

Baroni e la beffa evitata

Quanto alla Lazio, per Marco Baroni andare via senza un punto da una partita così sarebbe stata una beffa: “Abbiamo commesso un solo errore, poi abbiamo fatto di tutto per pareggiare. Peccato perché se avessimo fatto gol prima avremmo potuto vincerla. La squadra c’è, è viva e ce la giocheremo fino in fondo. Stiamo facendo un percorso importante, ci è mancata qualche vittoria in casa ma le prestazioni ci sono sempre state“.