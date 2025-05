Juventus, infortunio per Cambiaso: Tudor perde un pilastro per la corsa alla Champions, ecco quando tornerà

L’esterno ha rimediato uno stiramento alla coscia sinistra: sicura la sua assenza nello scontro diretto con la Lazio, ma potrebbe restare fuori più a lungo

Gli strascichi della battaglia di Bologna si fanno sentire sulla Juventus, che nel momento clou della corsa alla Champions League perde un proprio pilastro: Andrea Cambiaso, uscito nella ripresa per infortunio, ha rimediato uno stiramento alla coscia sinistra che lo terrà fuori dalla prossima delicata gara con la Lazio.

Juventus, infortunio per Cambiaso: salta la Lazio

Guai per la Juventus dopo il pari di Bologna, risultato prezioso che ha permesso ai bianconeri di conservare il 4° posto in campionato. Igor Tudor, infatti, perde per infortunio uno dei pilastri della sua squadra: Andrea Cambiaso, uscito per infortunio al 23’ della ripresa della gara del Dall’Ara, salterà di sicuro il prossimo match di campionato, ovvero l’importante scontro diretto con la Lazio in programma il 10 a Roma.

Juventus, la diagnosi dell’infortunio di Cambiaso

Dopo l’infortunio di ieri, Cambiaso è stato sottoposto ai test clinici da parte dello staff del J Medical. Poco fa la diagnosi è stata comunicata dalla Juventus attraverso una nota ufficiale: “Gli accertamenti diagnostici – si legge nel comunicato del club bianconero – hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia sinistra”. Cambiaso è dunque vittima di uno stiramento alla coscia, infortunio la cui entità andrà valutata nei prossimi giorni. “Tra circa 7 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero”, conclude la nota della Juventus.

Juventus, quando torna Cambiaso

Quando potrebbe tornare Cambiaso? Questo genere di infortunio ha tempi di recupero che variano in base alla gravità dell’elongazione: anche nel caso in cui fosse lieve, però, è complicato che Cambiaso possa essere in campo il 18 maggio contro l’Udinese, per la penultima gara di campionato, mentre ce la farebbe ad affrontare il Venezia il 25 maggio. In caso di stiramento di media entità o grave, invece, la stagione dell’esterno sarebbe da considerarsi conclusa. Insomma lo stop di Cambiaso complica la corsa dei bianconeri alla Champions League.

Juventus senza Cambiaso, le soluzioni per Tudor

Dopo l’ultimo infortunio di fine marzo, Cambiaso è sempre stato utilizzato da Tudor, che l’ha schierato da titolare nelle ultime tre gare della Juventus. La sua assenza sarà un grave problema per il tecnico, che ieri l’ha sostituito con il portoghese Alberto Costa, protagonista però di una prestazione insufficiente. Tra le soluzioni d’emergenza, la possibilità di sfruttare Mbangula o Nico Gonzalez a tutta fascia sulla sinistra (con Weah a destra): in tal caso, però, la Juventus presenterebbe due esterni con accentuata vocazione offensiva, un’ipotesi rischiosa contro un avversario come la Lazio.