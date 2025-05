Bologna-Juventus, moviola: incubo Doveri: rigori negati, gol annullati e cartellini sbagliati

La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Dall’Ara nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Bologna-Juventus – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter, è stato contestato in Napoli-Inter ma aveva arbitrato benissimo il derby milanese di coppa Italia. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto laziale al Dall’Ara.

I precedenti di Doveri con Bologna e Juventus

Quest’anno la Juventus aveva incrociato Doveri nell’1-1 di Bergamo contro l’Atalanta e nello 0-0 casalingo col Napoli. Bianconeri OK da 4 gare con il fischietto della Sezione AIA di Roma 1 (alle due gare già citate dobbiamo, infatti, aggiungere il 3-0 a Lecce del 2023-2024 e il 2-0 a Bergamo del 2022-2023). In totale 12 vittorie, 7 pari e 4 ko. Il Bologna ha avito Doveri quest’anno in campionato nel 2-2 di Genova. Anche i rossoblù sono OK da 4 incroci col direttore di gara della sezione romana (dal 2-1 al Dall’Ara sull’Inter nel campionato 2021-2022). In totale 6 vittorie, 9 pari e 11 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini con Monaldi IV uomo, Marini al Var e Mariani all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Locatelli (J), Nico Gonzalez (J), Alberto Costa (J), Castro (B)

Bologna-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Alla mezzora episodio dubbio in area, con McKennie che atterra Freuler. Proteste del Bologna ma l’arbitro lascia correre. Al 36′ ancora Dall’Ara che ribolle: Savona tocca il pallone con il braccio al limite dell’area. Manca il calcio di punizione per il Bologna. Il Var non può intervenire. Al 43′ segna Nico Gonzalez ma è in posizione di fuorigioco e la rete viene annullata. Al 45′ McKennie viene atterrato fuori area da Beukema, probabilmente in maniera fallosa. Sarebbe stato solo contro Skorupski. L’arbitro fa giocare.

Al 50′ Cambiaso salta un difensore e batte Skorupski sul suo palo. L’assistente però annulla il goal dell’ex per fuorigioco, controllato successivamente al VAR. Al 77′ Lykogiannis entra in contatto con Kolo Muani in area piccola, poi c’è un successivo scontro con Ferguson: proteste bianconere, ma Doveri fa continuare. Dopo il recupero Bologna-Juve finisce 1-1.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è Graziano Cesari. A Pressing l’ex arbitro dice: “Al 30′ sull’1-0 su assist di Cambiaghi c’è Freuler che scatta in avanti a tutta velocità e cade dopo il contatto con McKennie. Doveri rimane prima interdetto, poi allarga le braccia quando vede Freuler che gli dice: ma dai questo rigore o no? Devo dire che chi è davanti può fare quel che vuole, chi è dietro deve essere cauto e McKennie qui non lo è stato. Non si può dire che la tendenza era di non fischiare questi rigori, Rocchi ha chiesto solo di evitare i rigorini ma questo è rigore. L’errore successivo è stato il mancato intervento del Var. Doveri era in ottima posizione, piazzato benissimo: colpisce la sua indecisione ma il Var deve intervenire e far vedere quello che è successo. Questo però non è da Doveri, specie dopo averlo visto arbitrare benissimo il derby di coppa Italia”

Sugli altri episodi Cesari aggiunge: “C’è una punizione per il Bologna, batte Freuler in movimento – e si doveva ripetere – e c’è un mani di Savona netto e volontario con l’assistente che non dà segni di vita come se fosse morto. Era punizione e ammonizione per il giocatore della Juve. Se il gioco è stato ripreso in maniera irregolare bisognava ripetere, altrimenti c’è fallo e giallo”.

Ma non finisce qui: al 76′ Kolo Muani si inserisce in area, contrasto con Lykoiannis e non c’è niente, poi c’è un mischione e qui Doveri ha già perso la concentrazione: Ferguson tocca il pallone ma il suo piede termina sulla scarpa del giocatore della Juve. Rigore o no? Qui il giocatore della Juve è stato comunque toccato. La giustificazione è che ha toccato il pallone e poi involontariamente l’avversario”.