Bologna-Juventus, il rigore della discordia: contatto McKennie-Freuler, per Doveri tutto ok, per Marelli no

Bufera sull'arbitro per le decisioni prese al Dall'Ara: proteste dei rossoblu anche per un clamoroso tocco col braccio di Savona non visto. Espulso il preparatore atletico Campo.

È bufera sull’arbitro Doveri e sulla squadra Var per alcuni episodi contestati nel corso dello spareggio Champions del Dall’Ara tra Bologna e Juventus. Due, in particolare, le decisioni contestate nel primo tempo, tutte a danno della formazione rossoblu. Più sfumate le recriminazioni bianconere per il gol annullato nella ripresa all’ex Cambiaso: il fuorigioco semiautomatico ha appurato che la posizione dell’esterno bianconero, sia pur di poco, era irregolare sul lancio di Locatelli.

Bologna-Juve, il possibile rigore McKennie-Freuler

Particolarmente veementi le proteste del Bologna per un contatto tra McKennie e Freuler in area bianconera al 30′ del primo tempo, già sul punteggio di 0-1 per effetto del gol di Thuram. Il calciatore del Bologna è in vantaggio sul pallone, allarga la gamba sinistra e subisce l’impatto di McKennie, che è in ritardo alle sue spalle. Doveri, in ottima posizione, giudica l’intervento non punibile e dalla sala Var nessuno lo invita a rivedere la sua decisione. Furenti le proteste del Bologna: espulso nella circostanza il preparatore atletico Piero Campo.

Il giudizio di Marelli sul rigore non dato al Bologna

Commentando l’episodio in presa diretta, il talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, ha ammesso: “Doveri non è intervenuto, ma a mio parere era rigore per il Bologna. McKennie sbaglia completamente l’intervento, cercando il pallone ma trovando la gamba sinistra di Freuler”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il commentatore dell’emittente streaming, Massimo Ambrosini: anche per l’ex mediano c’erano gli estremi per la concessione del penalty.

Per Calvarese bravo Doveri: il penalty non c’era

Diversa l’opinione di un altro ex arbitro, Gianpaolo Calvarese. Per l’ex fischietto di Teramo, Doveri ha fatto bene a non concedere la massima punizione: “Sia McKennie che Freuler hanno l’obiettivo di arrivare sul pallone, ma nessuno va in vantaggio; Freuler allarga la gamba non più per raggiungere la sfera (a differenza di McKennie) bensì per farsi colpire e travolgere dall’avversario, c’è uno scontro ma a mio avviso nulla di falloso”, il Tweet dell’ex arbitro.

Altre proteste: il tocco di braccio di Savona su Orsolini

Non solo il rigore, comunque. Dopo una manciata di minuti il Bologna si è lamentato molto per un altro episodio controverso, un tocco col braccio – anzi, con entrambe le braccia – di Savona proprio al limite dell’area, dopo un dribbling a rientrare di Orsolini. Doveri, anche qui ottimamente piazzato, ha incredibilmente sorvolato e il Var, anche volendo, non sarebbe potuto intervenire visto che questo tipo di episodio non rientra nella sfera d’applicazione dell’apposito protocollo. Curiosità: avesse fischiato fallo, l’arbitro avrebbe potuto anche decidere per un rosso al difensore.

Bologna-Juve, le polemiche per l’arbitraggio di Doveri

Feroci le proteste del popolo dei social. Naturalmente, di quello che non tifa per la Juve. “McKennie frana su Freuler ma per Doveri è tutto ok, la Juventus è ancora saldamente in corsa per la prossima UCL. Tutelato il brand anche stasera”, l’ironia di Gianni. “Troppo netto per non fischiare”, il commento di un utente sul fallo di mano di Savona. “Incredibile il primo tempo di Doveri. Non vedere un c…, non andare a rivedere un c…, imporre il bicipite e via a protagonistare”. E gli juventini? “E allora, il mani di Spinazzola?”. Oppure: “Parliamo di Inzaghi che chiede e ottiene da Doveri di non dare il recupero contro il Milan“. E ancora: “C’era un fallo in avvio su Kolo Muani non visto”.