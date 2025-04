Milan-Inter, Doveri ha sbagliato a non dare recupero dopo sfuriata Inzaghi: Calvarese e Marelli spiegano perché

Il fischietto romano ha assecondato la richiesta furiosa di Inzaghi a fine derby ed ha fischiato la fine al 90' in punto: cosa dice il regolamento

Il video di Inzaghi che alla fine del derby perso con il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia sbraita, urla e intima all’arbitro e al IV uomo di non concedere recupero (“non prendetemi per il c…non lo voglio il recupero”) è diventato virale. Nella sua ormai consueta passeggiata oltre l’area tecnica il tecnico nerazzuro ha quasi minacciato verbalmente l’arbitro che però lo ha assecondato, fischiando la fine al 90′ in punto. Ha fatto bene?

Calvarese spiega l’errore di Doveri

Secondo l’ex arbitro Calvarese non è stato del tutto corretto il comportamento di Doveri. Sul suo sito Calvarese spiega: “Al termine del tempo regolamentare della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi si è rivolto al quarto uomo con toni accesi, dicendo chiaramente: “Non voglio i minuti di recupero“. Ma cosa prevede il regolamento in questi casi?

Anche a me, tante volte, è capitato quando arbitravo di assistere o gestire situazioni simili, ma attenzione: il regolamento non dice nulla in tal senso. Anzi sottolinea che un recupero dato può essere allungato, ma non può essere ridotto. Nello specifico, la Guida Pratica AIA chiarisce questo punto in maniera inequivocabile. Alla domanda: “È a discrezione dell’arbitro decidere se recuperare o no il tempo perso per infortuni e/o per altre cause?“, la risposta è: “No. L’arbitro deve recuperare il tempo perso alla fine di ciascun periodo di gioco. Tuttavia, la durata del tempo da recuperare è a discrezione dell’arbitro“.

Danneggiata l’altra finalista

In una semifinale di Coppa Italia, dove in palio c’è solo l’accesso alla finale, può essere tollerabile che si chiuda senza recupero su un risultato ormai acquisito anche se, se io fossi nei panni del Bologna e dell’Empoli – le altre due semifinaliste -, avrei voluto che il recupero si fosse svolto tutto perché (soprattutto in un derby) se un calciatore fosse stato espulso nel recupero, avrebbe saltato la finale.

E in campionato il discorso cambia ulteriormente: la differenza reti ha un peso specifico enorme. Un gol nei minuti di recupero può incidere su classifiche marcatori, promozioni e retrocessioni.

Per questo, è fondamentale che il recupero venga sempre considerato secondo quanto previsto dal regolamento.

Per Marelli il recupero non è un’opzione

Anche Luca Marelli interviene su Facebook sulla vicenda. Il talent di Dazn spiega: “Un chiarimento veloce sul tempo di recupero, disciplinato espressamente dal regolamento (Regola 7, pagina 68): il recupero non è un’opzione ma un obbligo. Non a caso viene utilizzato il verbo “deve” e non “può”, proprio perché il tempo di recupero è un obbligo per gli arbitri. Pertanto, in linea di massima, non si può evitare che il tempo di recupero venga disputato. Ci sono, chiaramente, delle eccezioni, una delle pochissime occasioni in cui ha senso discutere di “buon senso”. Il “buon senso” non si esplica evitando ammonizioni o espulsioni ma in questi rarissimi casi. Ripeto: rarissimi casi.

Può capitare, come ieri sera nel derby di ritorno di Coppa Italia, che il recupero sia completamente ininfluente, dato che non c’era alcuna possibilità che il risultato complessivo potesse cambiare. Ma, in ogni caso, evitare il recupero è una scelta dell’arbitro e solo dell’arbitro. In casi del genere, attraverso l’auricolare, l’arbitro comunica al quarto ufficiale di chiedere agli allenatori se siano d’accordo o meno sull’evitare il tempo di recupero. In caso affermativo (e cioè che ENTRAMBI gli allenatori si trovino d’accordo), il quarto ufficiale comunica agli stessi (dopo conferma dell’arbitro centrale) che non ci sarà recupero e che, dunque, la partita verrà conclusa al minuto 90.