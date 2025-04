Coppa Italia, le gare di oggi: dove vedere la semifinale Bologna-Empoli, orario e probabili formazioni

Sembra poco più che una pratica per la squadra di Italiano che dopo il 3-0 dell’andata vuole provare a conquistare la finale di Coppa Italia contro il Milan: tutte le info sul match del Dall’Ara

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sembra poco più che una formalità per il Bologna ma Italiano ha già avvertito tutti sui rischi di scendere in campo con troppa sicurezza contro l’Empoli. All’andata la formazione felsinea ha messo in cassaforte più di mezza qualificazione con la vittoria per 3-0 in Toscana. E ora vuole provare a continuare l’opera.

Bologna-Empoli: quando si gioca

Il match tra Bologna e Empoli va in scena questa sera allo stadio Dall’Ara con il calcio di inizio in programma alle ore 21. Nella gara d’andata il successo della squadra di Italiano, che sta vivendo uno straordinario momento di forma, è stato schiacciante. I rossoblù hanno infatti conquistato un netto successo per 3-0 con le reti messe a segno da Orsolin e Dallinga nel primo tempo, e poi con il sigillo finale sempre dell’attaccante olandese, che è stato una delle rivelazioni dell’ultima stagione.

Partita : Bologna-Empoli

: Bologna-Empoli Dove : Stadio Dall’Ara di Bologna

: Stadio Dall’Ara di Bologna Quando : giovedì 24 aprile 2025

: giovedì 24 aprile 2025 Orario : ore 21

: ore 21 Diretta tv e streaming : Italia 1, Infinity

: Italia 1, Infinity Competizione : Coppa Italia

: Coppa Italia Risultato dell’andata: Empoli-Bologna 0-3

Dove vederla in tv e streaming

La Coppa Italia in questa stagione è stata un’esclusiva delle reti Mediaset e ovviamente il match tra Bologna ed Empoli non fa eccezioni. La gara sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani accompagnato da Roberto Cravero al commento tecnico. Sarà possibile vedere il match anche in streaming sul sito Mediaset Infinità con una finestra anche su Sportmediaset.it.

Le probabili formazioni e l’arbitro del match

Italiano non ha intenzione di rischiare nulla per mettere al sicuro la qualificazione alla finale di Coppa Italia contro il Milan e per questo motivo manderà in campo la miglior formazione possibile con Orsolini, eroe contro l’Inter qualche giorno fa, che dovrebbe essere presente dal 1’. Sul fronte opposto D’Aversa potrebbe fare qualche calcolo in più visto un finale di stagione in cui i toscani sono alle prese con la lotta per la salvezza. La direzione del match è affidata a Marcenaro di Genova.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Erilc, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Sambia, Bacci, Henderson, Cacace, Solbakken, Konate; Colombo. Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Marcenaro (Genova).