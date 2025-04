Inter-Milan, moviola: i dubbi sul gol di Jovic, pasticcio di Doveri sulla terza rete

La prova dell’arbitro a San Siro nella semifinale di coppa Italia vivisezionata dal talent di Prime Calvarese e dall’esperto di Mediaset Cesari

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Inter-Milan – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter ma come se l’è cavata ieri il fischietto laziale nel derby di San Siro?

I precedenti di Doveri con Inter e Milan

Per Doveri è stata la 36a volta in carriera con l’Inter, quinta stagionale, pochi giorni dopo il rocambolesco 2-2 di Parma del 5 aprile, e la 32a con il Milan, seconda quest’anno, avendo incrociato finora i rossoneri solo nella vittoria in rimonta per 3-2 a Lecce dello scorso 8 marzo. Il bilancio stagionale con l’Inter recitava invece una vittoria, a dicembre a Cagliari, il ko di Firenze a febbraio e due pareggi, compreso quello del 1° marzo a Napoli, lo storico con il Milan, registrava 17 affermazioni, 8 pari e 6 battute d’arresto. L’unica partita dei rossoneri diretta quest’anno da Doveri è stata la vittoria per 3-2 sul Lecce.. Inoltre è stato il quarto derby della Madonnina in carriera: il primo lo diresse nel 2019, il secondo e il terzo nel 2021. In due di queste occasioni è arrivato un successo nerazzurro, mentre il terzo risultato è stato un pareggio (1-1).

L’arbitro ha ammonito un solo giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Aureliano IV uomo, Mazzoleni al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito un solo giocatore: 26’st Çalhanoğlu

Inter-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 40′ manca un giallo a Jimenez che trattiene vistosamente Mikhitaryan in una ripartenza possibile per i nerazzurri. Al 46′ contatto tra Taremi e Reijnders: non c’è irregolarità in area rossonera. Al 50′ proteste sul gol del raddoppio di Jovic ma il tocco con la mano è di Barella e Jovic si libera di De Vrij senza commettere infrazioni. Si lamenta anche Barella, che chiede una spinta di Rafael Leao che non incide. Al 52′ c’è un contatto in area sul braccio di Stefan de Vrij, ma è attaccato al corpo. Primo e unico giallo della gara al 71 ed è per Çalhanoğlu reo di aver commesso una scivolata irregolare su Reijnders.

Al 72′ sbracciata evidente di Tomori su Zalewski, l’Inter riparte ma al termine dell’azione manca il giallo per il difensore del Milan. All’82’ entrata in ritardo su Lautaro Martinez da parte di Theo, il fallo c’è ma l’arbitro lascia correre. All’84’ Thiaw perde troppo tempo e fa battere la punizione difensiva a Maignan. Ma il difensore andava ammonito per perdita di tempo. Dopo il recupero Inter-Milan finisce 0-3.

La moviola di Calvarese

In merito al secondo gol rossonero dice la sua il talent di Prime, Giampaolo Calvarese, che sul suo sito spiega: “Sul calcio d’angolo c’è un contatto tra De Vrij e Jovic, robusto ma ai limiti del regolamento: infatti il serbo si divincola in maniera energica del difensore dell’Inter – che lo stava cinturando in un corpo a corpo reciproco ma non falloso“.

La sentenza di Cesari

Per Graziano Cesari l’arbitraggio di Doveri è stato stratosferico e merita 10. Spiega il moviolista di Mediaset su Canale 5: «Si comporta benissimo all’inizio, quando placa le polemiche degli allenatori con degli avvertimenti. Infatti poi la situazione si calma. Inzaghi esce dall’area tecnica, va verso la linea di fondo, Doveri lo guarda come se gli dicesse “Mister, capisco tutto però dammi una mano”. Questo è l’atteggiamento giusto, di un arbitro che ha capito quali sono le difficoltà di una partita. Primo tempo di Doveri super perfetto».

Sul secondo gol rossonero l’ex arbitro genovese dice: «La protesta dell’Inter sul 2-0 al 49′ arriva da parte di Josep Martinez, che sente una trattenuta. Ma la trattenuta la fa Bisseck, successivamente i giocatori del Milan non si scontrano mai col portiere nerazzurro. È quest’ultimo che ha una lettura a mio parere imperfetta, e va a scontrarsi col suo capitano. Di falli da parte dei rossoneri non ce ne sono assolutamente e diventa un gol regolare. Dopo un brevissimo check, Mazzoleni al VAR lo conferma. Il primo giallo della partita arriva al minuto 71′ ai danni di Calhanoglu. Quando un giocatore in ritardo si allunga per cercare di fermare una avversario il cartellino giallo è automatico».

Graziano Cesari infine trova l’unico errore in Inter-Milan: «Sul gol di Reijnders, Doveri per star vicino ai calciatori probabilmente impatta con Correa, oppure non permette a quest’ultimo un intervento corretto. Probabilmente l’arbitro limita il giocatore dell’Inter, ma è un fatto casuale e di dinamica. C’è l’azione che continua e c’è il gol perfettamente regolare».