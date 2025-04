Grazie per aver seguito con noi la diretta di Inter-Milan, arrivederci al prossimo turno di Coppa Italia!22:58

90' Fine partita: INTER-MILAN 0-3 (36', 50' Jovic, 85' Reijnders).22:55

88' Sostituzione Milan: esce Theo Hernández, entra Davide Bartesaghi.22:53

88' Sostituzione Milan: esce Tijjani Reijnders, entra João Félix.22:53

85' GOL! Inter-MILAN 0-3! Rete di Tijjani REIJNDERS! Chiude virtualmente l'incontro il Milan con la rete del 3-0. Altra splendida azione del Milan, questa volta con Leao protagonista, bravo ad imbucare per Reijnders che di prima intenzione, di mancino, incrocia battendo Martinez sotto le gambe.



84' Sostituzione Inter: esce Matteo Darmian, entra Joaquín Correa.22:48

81' Piena gestione del possesso da parte del Milan. I rossoneri provano ad addormentare defintivamente la partita, l'Inter non riesce a rendersi pericolosa.22:48

79' Sostituzione Milan: esce Christian Pulišić, entra Ruben Loftus-Cheek.22:43

79' Sostituzione Milan: esce Luka Jović, entra Tammy Abraham.22:42

76' Tentativo di cross di Zalewski, ancora una volta attentissimo Maignan in uscita.22:40

73' Si affaccia nuovamente l'Inter in avanti, questa volta con Arnautovic. Bravo Thiaw a bloccare il tiro dell'austriaco.22:38

71' Cartellino giallo per Hakan Çalhanoğlu.22:35

68' Occasione importantissima per l'Inter con De Vrij che sfiora il gol di testa, fenomenale Maignan che evita la rete all'olandese.22:33

63' Si rende pericoloso Pavlovic di testa, la sua conclusione termina però alta sopra la traversa.22:28

61' Sostituzione Milan: esce Matteo Gabbia, entra Malick Thiaw.22:26

59' Ci prova Mkhitaryan dalla distanza con il mancino, la palla termina fuori di poco a lato.22:22

57' Prova a partire in contropiede Theo, perfetta però la chiusura di Bisseck.22:22

53' Sostituzione Inter: esce Nicolò Barella, entra Davide Frattesi.22:21

53' Sostituzione Inter: esce Mehdi Taremi, entra Marko Arnautović.22:20

53' Sostituzione Inter: esce Kristjan Asllani, entra Hakan Çalhanoğlu.22:20

53' Sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Nicola Zalewski.22:20

50' GOL! Inter-MILAN 0-2! Rete di Luka JOVIC! Dopo una carambola in area di rigore sugli sviluppi di corner, Jovic è il più lesto a depositare in rete, di nuovo. Doppietta del serbo e raddoppio del Milan.



49' Subito Milan pericoloso con un cross teso di Hernandez, bravo Martinez in uscita.22:13

46' Inizia il secondo tempo di INTER-MILAN!22:11

In casa Inter potrebbero ovviamente tornare utili Arnautovic e Correa, nel Milan scalpitano Abraham e Joao Felix.21:54

La prima frazione di Inter-Milan vede un dominio a dir poco netto della squadra di Inzaghi. I nerazzurri sfiorano il gol a più riprese, ma puntualmente vengono fermati da un attento Maignan, dagli interventi decisivi di Tomori e Gabbia e anche dalla traversa. Un vero e proprio assedio che non sfocia però nel gol che, a sorpresa, arriva invece per il Milan: i rossoneri nell'unica grande occasione riescono ad essere cinici con Jovic, autore di un colpo di testa splendido che manda la squadra di Conceicao in vantaggio al riposo.21:53

45'+2' Finisce il primo tempo di INTER-MILAN!21:50

45' Sempre l'Inter che va alla conclusione: ci prova Bisseck di sinistro, parata facile per Maignan che blocca in presa bassa,21:49

43' Continua il dominio dell'Inter che non riesce però a sbloccarla: questa volta è Mkhitaryan che prova a rendersi pericoloso, ma anche in questo caso il suo tiro termina fuori a lato.21:48

40' Reazione immediata dell'Inter con Bisseck che tenta il tiro di prima intenzione, la palla termina però abbondantemente fuori a lato.21:43

36' GOL! Inter-MILAN 0-1! Rete di Luka JOVIC! Splendida azione del Milan con Jimenez che pennella un cross perfetto per Jovic, bravissimo ad anticipare tutti di testa e a battere Martinez con uno stacco imperioso.



33' Altra super occasione per l'Inter, stavolta con Lautaro Martinez: l'argentino non riesce però a concludere con precisione da posizione super ravvicinata. Palla alta sopra la traversa.21:38

30' E' l'Inter a fare la partita, il Milan si difende e prova a colpire in contropiede.21:38

26' Finalmente uno squillo del Milan che si affaccia in avanti con la ditta Leao-Theo, l'Inter libera però senza correre grossi rischi.21:31

23' Domino totale dell'Inter che sfiora per l'ennesima volta il gol del vantaggio, ancora una volta con Dimarco: a fermare l'esterno nerazzurro in questa occasione è la traversa.21:26

20' Insiste l'Inter, protagonista Dimarco: doppia chance per l'esterno nerazzurro che viene fermato però entrambe le volte da un attentissimo Maignan.21:26

17' L'Inter si rende nuovamente pericolosa, questa volta con Taremi che si libera bene e prova a servire Dimarco, decisivo Gabbia in scivolata.21:21

13' Ancora Inter che si affaccia nell'area avversaria, questa volta con Dimarco. Il suo cross viene però disinnescato senza problemi dalla difesa del Milan.21:18

10' Grandissima occasione per l'Inter con Darmian che si sovrappone e incrocia, la palla termina di pocchissimo fuori a lato.21:14

8' Inter in pieno controllo del match, gestione del possesso e nessun pericolo corso fino a questo momento.21:12

5' Subito Inter vivace: primo calcio d'angolo a favore dei nerazzurri. Sugli sviluppi del corner però la squadra di Inzaghi non riesce a rendersi pericolosa.21:10

1' Inizia il primo tempo di INTER-MILAN!21:04

In 243 sfide tra Inter e Milan tra tutte le competizioni solo in un’occasione le due squadre si sono affrontate oltre i tempi regolamentari, proprio in Coppa Italia, il 27 dicembre 2017: in quel caso, i rossoneri ebbero la meglio per 1-0 sui nerazzurri grazie alla rete di Patrick Cutrone (104’) nel primo tempo supplementare.20:31

Inter e Milan si affrontano per la 29ª in Coppa Italia: il bilancio pende leggermente a favore dei rossoneri che hanno ottenuto 10 vittorie contro le nove nerazzurre con nove pareggi a completare il quadro. Questa è la terza volta che le due formazioni si incontrano in semifinale nella competizione, dopo 1985 (Milan qualificato alla finale) e 2022 (Inter qualificata).20:31

Le scelte di Conceicao: ancora Jovic titolare con Leao e Pulisic, confermato il 3-3 con Tomori, Gabbia e Pavlovic. In mediana c'è ancora Reijnders con Fofana.20:30

Le scelte di Inzaghi: gioca Taremi in avanti con Lautaro, in mediana c'è Asllani e non Calhanoglu. Dietro spazio a Bisseck e De Vrij con Bastoni dinanzi a Martinez.20:28

Panchina Milan: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Chukwueze, João Félix, Gimenez, Sottil.20:26

Panchina Inter: Sommer, Di Gennaro; Acerbi, Carlos Augusto, Cocchi, Pavard, Zalewski; Berenbruch, Çalhanoğlu, Frattesi; Arnautović, Correa.20:26

Formazione MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Jović, Leão. 20:25

Formazione INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martínez, Taremi.20:25

L'Inter arriva dalla sconfitta per 1-0 contro il Bologna, mentre il Milan è reduce dallo 0-1 interno con l'Atalanta.20:24

Benvenuti alla diretta di Inter-Milan, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia!20:17

