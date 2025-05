Pagelle Bologna-Juventus 1-1: Freuler risponde a Thuram, Kolo Muani è un fantasma, male Weah, papera Skorupski

Top e flop della partita Bologna-Juventus, valevole per la 35a giornata di serie A 2024/2025: la deviazione di Veiga rimette in corsa i rossoblù. Che lotta per il quarto posto.

Lo scontro diretto del Dall’Ara tra Bologna e Juventus finisce 1-1 e la lotta per il quarto posto diventa sempre più serrata ed entusiasmante. Thuram sblocca subito il match grazie a una papera clamorosa di Skorupski, poi è Freuler a pareggiare a inizio ripresa. Tra i bianconeri male Weah e Kolo Muani; proteste rossoblù per un rigore negato da Doveri. A tre giornate dalla fine, alle spalle di Napoli, Inter e Atalanta, ecco il terzetto composto da Juventus, Roma e Lazio a quota 63, con gli emiliani a 62: per l’ultimo posto Champions i giochi sono più che mai aperti.

Bologna-Juventus: la sblocca subito Thuram

Alla luce dei successi di Atalanta, Lazio e Roma, lo scontro diretto per il quarto posto tra Bologna e Juventus acquisisce un peso ancora più rilevante.

Dopo 8′ i bianconeri vestiti di giallo allenati da Tudor sono già avanti: bravo McKennie a recuperare palla sulla trequarti e scaricare su Cambiaso che avanza fino a servire Thuram. Il figlio d’arte, su cui è in ritardo Ferguson, lascia partire una conclusione dalla distanza tutt’altro che irresistibile: papera di Skorupski e felsinei sotto.

Proteste Bologna, due gol annullati alla Juve

Alla mezz’ora proteste furibonde degli emiliani. Contatto nell’area juventina tra McKennie e Freuler: per Doveri non c’è rigore. Non finisce qui: dopo poco tocco di mano di Savona (fuori dall’area) non visto dal fischietto di Volterra. E il Dall’Ara esplode.

Nel finale di primo tempo Nico Gonzalez trova il raddoppio in contropiede, ma la rete è annullata per fuorigioco. A inizio ripresa è l’ex di turno Cambiaso a segnare, ma ancora una volta il gol è cancellato per offside.

Freuler riporta la gara in equilibrio

Gli emiliani aumentano i giri del motore e, al 54′, pareggiano. Spunto di Cambiaghi sulla sinistra, sponda di Dallinga e gran giocata di Freuler in area che pesca il jolly grazie alla deviazione di Renato Veiga, 1-1.

La risposta della Juventus è in un’occasione letteralmente divorata da Alberto Costa, entrato al posto dell’infortunato Cambiaso. A tu per tu con Skorupski il terzino portoghese scivola calciando tra le braccia del portiere polacco.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 : Bravo a negare il gol olimpico a Orsolini.

: Bravo a negare il gol olimpico a Orsolini. Savona 5,5 : Dalle sue parti staziona l’ispirato Orsolini e ne soffre la vivacità.

: Dalle sue parti staziona l’ispirato Orsolini e ne soffre la vivacità. Renato Veiga 5,5 : La sfortunata deviazione sul tiro di Freuler mette fuori causa Di Gregorio. Nella ripresa annaspa in marcatura su Dallinga.

: La sfortunata deviazione sul tiro di Freuler mette fuori causa Di Gregorio. Nella ripresa annaspa in marcatura su Dallinga. Kalulu 5,5 : Alterna ottimi interventi ad altri in cui corre qualche rischio inutile.

: Alterna ottimi interventi ad altri in cui corre qualche rischio inutile. Weah 5 : Cambiaghi gli complica tremendamente la vita: in occasione del pareggio concede tempo e campo all’avversario (dall’87’ Adzic : sv).

: Cambiaghi gli complica tremendamente la vita: in occasione del pareggio concede tempo e campo all’avversario (dall’87’ : sv). Locatelli 6 : Gioca con tanta intensità, ‘randellando’ quando serve. In pieno Tudor style (dal 77′ Douglas Luiz : sv).

: Gioca con tanta intensità, ‘randellando’ quando serve. In pieno Tudor style (dal 77′ : sv). Thuram 6,5 : Il centrocampista figlio d’arte ha il merito di sbloccare subito il big match del Dall’Ara con la complicità di Skorupski.

: Il centrocampista figlio d’arte ha il merito di sbloccare subito il big match del Dall’Ara con la complicità di Skorupski. Cambiaso 6 : Non si fa mancare proprio niente: è protagonista assoluto nell’azione del vantaggio bianconero, poi trova il gol dell’ex cancellato per un fuorigioco ch’è questione di centimetri. Sovrastato da Dallinga nell’azione del pareggio dei padroni di casa, è costretto dopo poco ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare (dal 69′ Costa : 5. Si divora un gol clamoroso a porta spalancata).

: Non si fa mancare proprio niente: è protagonista assoluto nell’azione del vantaggio bianconero, poi trova il gol dell’ex cancellato per un fuorigioco ch’è questione di centimetri. Sovrastato da Dallinga nell’azione del pareggio dei padroni di casa, è costretto dopo poco ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare (dal 69′ : 5. Si divora un gol clamoroso a porta spalancata). Nico Gonzalez 6 : L’argentino trova il gol del raddoppio in contropiede, però è giustamente annullato per offside (dal 77′ Conceicao : sv).

: L’argentino trova il gol del raddoppio in contropiede, però è giustamente annullato per offside (dal 77′ : sv). McKennie 6 : Tenace e generoso: il gol di Thuram arriva da un suo prezioso recupero palla. Mezzo voto in meno per l’intervento sconsiderato su Freuler: graziato da Doveri, che non concede il rigore tra le proteste dei padroni di casa.

: Tenace e generoso: il gol di Thuram arriva da un suo prezioso recupero palla. Mezzo voto in meno per l’intervento sconsiderato su Freuler: graziato da Doveri, che non concede il rigore tra le proteste dei padroni di casa. Kolo Muani 5: Terza da titolare di fila per l’ex Psg, che non incide dopo il ritorno al gol contro il Monza. E spreca anche una buona chance svirgolando un cioccolatino di Thuram (dall’87’ Mbangula: sv).

Top e flop del Bologna