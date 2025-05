Juventus, Tudor: la beffa Vlahovic e la dura punizione ad Yildiz per Bologna

Il tecnico bianconero prepara l'assalto della Juventus al Bologna e punterà alla vittoria anche senza Kenan Yildiz e l'attaccante Dusan Vlahovic

La Juventus è in emergenza giocatori a Bologna ma la Champions non può attendere. Con sguardo di ghiaccio ed umore non troppo alle stelle, a meno quattro giornate dal termine, il tecnico bianconero Igor Tudor spiega in conferenza stampa come intende affrontare la squadra allenata da Italiano. I bianconeri, seppur in vantaggio di un punto in classifica rispetto agli emiliani ed attualmente ancora al quarto posto a quota 62, rischiano la beffa tra infortuni last minute e squalifiche pesanti da dover scontare. Le probabili formazioni e le parole del tecnico in conferenza.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni dei bianconeri

Come scenderà la Juventus in campo nello scontro diretto con il Bologna? Conceiçao andrà al posto dello squalificato Yildiz, Weah sarà sulla fascia sinistra e si abbassa Cambiaso. Altrimenti dentro Savona. Vlahovic parte dalla panchina, molto difficile resta invece il recupero di Gatti e Koopmeiners.

Spiega Igor Tudor nella conferenza stampa di vigilia pre-match: “Di assente c’è Kenan Yildiz squalificato che sappiamo. Poi anche Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e Vlahovic che purtroppo oggi ha provato e non è al 100% e non ce la fa. Altri sono a disposizione, vogliosi, motivati di fare una gara importante che tutti sappiamo”.

Cosa manca alla Juventus secondo Tudor

La difficoltà maggiore per i bianconeri, in questa stagione, sono stati i big match ma Tudor non cerca alibi: “Sono situazioni che riguardano il passato, io non commento lo stato mentale della squadra prima che arrivassi io. Roma-Juve era importante e abbiamo fatto alla grande, con personalità. Tutte le partite fino alla fine sono importanti, anche quella col Monza in cui la squadra ha dimostrato. Queste sono finali, sono poche, hanno importanza. Bisogna fare tutte bene, una alla volta: abbiamo preparato tutta la settimana il Bologna per le loro caratteristiche”.

Vlahovic dà forfait e Yildiz resta in punizione

Continua la stagione sfortunata di Vlahovic che in questo rush finale di campionato resterà ancora in disparte, a partire dalla gara contro il Bologna. Spiega Tudor: “Ci speravo di averlo in campo ma purtroppo oggi non si è sentito al 100% e per domani non ci sarà”.

Non manca poi il pugno di ferro del tecnico bianconero nei confronti di Yildiz squalificato dopo il gesto folle contro il Monza: “Domani è il compleanno di Kenan ma non festeggerà nessuno. C’è la partita. Per i festeggiamenti per il compleanno di Yildiz non c’è spazio, lui ha vissuto bene la settimana. Viene a vederla dalla tribuna, è uno che ci tiene”.

Resta infine criptico Tudor su Douglas Luiz: “È in crescita, può dare una mano domani”.

Tudor prepara la difesa a tre ma non vuole il pareggio

Il tecnico bianconero intende vincere la gara che affronterà domani fuori casa al Dall’Ara: “Non si può giocare per il pareggio, non esiste. Mai nella vita l’ho fatto, in qualsiasi squadra è stato così. Inconsciamente non esiste, perché è quello che prepari durante la settimana. Noi l’abbiamo preparata per andare a vincere».

La Juventus giocherà con la difesa a tre, spiega Tudor le condizioni del terzino bianconero Andrea Cambiaso: “È stato fuori tanto, non ha fatto brutte partite. È in crescita, è un giocatore importante per noi e l’ho visto bene questa settimana”.

Ed infine Tudor racconta di come stia vivendo questo finale di stagione, in attesa di una eventuale riconferma in bianconero anche dal termine della stagione in poi: “Io non vedo l’ora che inizi la partita. Mi piace andare incontro a questa incognita, vorrei giocare tutti i giorni, mi piacciono le partite, si battaglia, si dimostra, si soffre. Le partite devono essere un evento, non vedo l’ora che inizino le partite”.

