Giudice Sportivo: Yildiz squalificato ma senza condotta violenta, Bisseck salvo ma la Procura indaga sulla bestemmia

Due giornate di stop al turco per la gomitata a Bianco: potevano essere tre. L’interista escluso dai provvedimenti, ma Chinè è in cerca dell’audio dell’imprecazione

Non tre, ma due giornate di squalifica a Kenan Yildiz per la gomitata rifilata ad Alessandro Bianco nella partita vinta dalla Juventus sul Monza: questa la decisione del giudice sportivo che non ha rilevato la condotta violenta nel gesto dell’attaccante. Graziato, per ora, Yann Bisseck: il suo nome non compare nei provvedimenti disciplinari, ma la Procura Figc sta indagando sulla presunta bestemmia pronunciata in Inter–Roma.

Giudice sportivo: due giornate di squalifica a Yildiz

La Juventus dovrà fare a meno di Kenan Yildiz nelle due prossime e delicatissime gare contro Bologna e Lazio: il trequartista ha ricevuto una squalifica di due giornate per la gomitata rifilata a Alessandro Bianco nella scorsa partita vinta dai bianconeri sul Monza. Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea non ha dunque rilevato una condotta violenta che avrebbe invece comportato la squalifica automatica per tre giornate di Yildiz, che tornerà in campo il 18 maggio contro l’Udinese.

Bisseck graziato per la bestemmia, Grassi dell’Empoli no

Completamente assente dal comunicato sui provvedimenti disciplinari della 34a giornata di serie A, invece, Yann Bisseck, protagonista di una presunta bestemmia nel corso di Inter–Roma: il suo nome non compare nella nota firmata da Mastandrea, che dunque non ha ritenuto di dover applicare la prova tv. La curiosità è che tra gli squalificati della scorsa giornata figura Alberto Grassi, centrocampista dell’Empoli, fermato per un turno proprio per espressione blasfema.

Bisseck, la Procura Figc indaga sulla bestemmia

Tuttavia il caso di Bisseck non può ritenersi chiuso: secondo quanto anticipato oggi dal Corriere dello Sport, la Procura della Figc guidata da Giuseppe Chinè starebbe indagando sulla vicenda, concentrandosi sulla ricerca dell’audio dell’espressione blasfema. Il caso Bisseck, di fatto, si sta articolando in maniera identica rispetto a quello di un altro interista, Lautaro Martinez: come l’argentino, il tedesco potrebbe a questo punto evitare la squalifica ricorrendo al patteggiamento prima che si chiuda l’indagine della Procura e pagando una multa (per l’argentino fu di 5mila euro).

Giudice sportivo: gli squalificati in serie A

Ma per il comunicato del giudice sportivo riporta altre buone notizie dell’Inter: il Verona, prossimo avversario dei nerazzurri in campionato, dovrà fare a meno sabato prossimo dei difensori Ghilardi e Coppola, entrambi squalificati per una giornata. In serie A un turno di stop anche per Grassi ed Henderson dell’Empoli, Carboni del Monza, Ehizibue e Payero dell’Udinese, Lazaro del Torino, Ranieri della Fiorentina. Punite con una multa per il lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi, infine, Atalanta (6mila euro), Venezia (4mila euro), Verona e Napoli (2.500 euro per entrambe).