Inter, Bisseck come Lautaro: la presunta bestemmia virale sui social, ecco cosa rischia il tedesco

Il labiale catturato in un video pare condannare il difensore, che potrebbe essere squalificato e saltare la prossima gara col Verona

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Altro caso bestemmia in casa Inter: dopo Lautaro Martinez a Torino, anche Yann Bisseck è stato sorpreso dalle telecamere mentre pronunciava un’espressione blasfema durante la partita persa dai nerazzurri contro la Roma. Il difensore ora rischia una squalifica.

Inter, nuovo caso bestemmia: Bisseck sotto i riflettori

Il caso della bestemmia pronunciata da Lautaro Martinez al termine della partita persa dall’Inter in casa dello Juventus lo scorso 16 febbraio non ha insegnato nulla in casa nerazzurra. Yann Bisseck, infatti, sembra essere caduto nello stesso errore del suo capitano: un video divenuto virale sui social mostra infatti il difensore tedesco lasciarsi andare a quella che pare essere una evidente bestemmia durante la gara persa ieri dalla squadra di Simone Inzaghi contro la Roma.

Inter-Roma, la presunta bestemmia di Bisseck

L’episodio avviene al 64’, l’arbitro Fabbri concede alla Roma una rimessa dal fondo mentre Bisseck chiedeva il calcio d’angolo: dopo il fischio dell’arbitro, il difensore gli dà le spalle e urla una frase al cielo. Girandosi, però, il tedesco dà anche il volto alla telecamera: il primo piano rivela un labiale piuttosto chiaro, quella di Bisseck sembra proprio la più classica delle bestemmie in italiano.

Inter, cosa rischia Bisseck per la bestemmia

Il video con la presunta bestemmia di Bisseck è emerso sui social network già nelle prime ore seguenti alla partita di San Siro, ma stamattina ha iniziato a diventare virale. Il difensore rischia ora una squalifica ex art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, che punisce con una giornata di stop calciatori o allenatori che bestemmiano durante o dopo la partita.

Bisseck rischia dunque di saltare il prossimo impegno in campionato contro il Verona, in programma sabato 3 maggio. Molti, però, sono gli utenti e i tifosi che si domandano se Bisseck verrà effettivamente sanzionato o se la vicenda si risolverà in una semplice multa, così come avvenuto con Lautaro Martinez.

Inter, il precedente di Lautaro Martinez

Dopo la (doppia) bestemmia pronunciata al termine della partita persa dall’Inter in casa della Juventus, infatti, Lautaro evitò la squalifica nel successivo match col Genoa perché mancava l’audio dell’imprecazione e dopo aver giocato e deciso la gara con i rossoblù (1-0) dichiarò in tv di non aver mai pronunciato quella frase. Col ritrovamento dell’audio e il supplemento di indagine avviato dalla Procura Figc, Lautaro è stato però costretto ad ammettere di aver bestemmiato, in modo da poter chiedere il patteggiamento e risolvere la questione col pagamento di un’ammenda di 5mila euro.