Inter, la bestemmia di Lautaro torna ad agitare i social: le bugie dell’argentino, l’audio fantasma e rispunta la Marotta League

Il patteggiamento di 5000 mila euro dopo l’espressione blasfema del giocatore argentino dopo il match con la Juventus scatena il caos sui social: perché una punizione così leggera?

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Due mesi, o quasi, per un patteggiamento che vale una multa quasi irrisoria per Lautaro Martinez. Il caso “bestemmia” si chiude con una decisione che scontenta i tifosi che continuano a vedere un “sistema” che beneficia l’Inter a discapito delle altre, e sui social si scatena il caos.

La bugia del Toro

Una vicenda lunghissima, onestamente troppo, rispetto a quanto accaduto oltre un mese fa. Ma a far discutere ora sono anche le parole pronunciate proprio dall’argentino dopo la gara col Genoa, una settimana dopo la famigerata fase blasfema. In quella occasione il giocatore argentino ha preso una dura posizione, rifiutando le accuse e lanciandosi all’attacco: “Non ho mai bestemmiato, mai. Cerco di insegnare il rispetto anche a miei figli, questa accusa mi ha dato molto fastidio”. E chissà se ora il Toro deciderà di intervenire di nuovo sulla vicenda, visto che da più parte sui social ora arriva l’accusa di essere un bugiardo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gol contro il Genoa

Il caso monta già all’indomani del match con la Fiorentina, i video senza audio del labiale di Lautaro Martinez fanno il giro dei social. Le parole pronunciate dall’argentino sembrano evidenti ma per la squalifica serve un audio che tolga ogni dubbi. Ma non è a disposizione del Giudice Sportivo e dunque nel comunicato che arriva il martedì non c’è riferimento al giocatore dell’Inter o alla sua situazione e dunque nessuna squalifica. Quindi l’attaccante qualche giorno dopo scendere regolarmente in campo nel match casalingo contro l’Inter e trova anche il gol che vale i tre punti.

L’audio fantasma e la Marotta League

La squalifica di Lautaro non arriva perché mancano le prove definitive della frase blasfema (nel patteggiamento però si parla di “evidenza delle immagini televisive), comincia a circolare anche la voce sulla presenza di un audio con i tifosi delle squadre avversarie, soprattutto quelli della Juve, che sembrano coinvolti nella situazione. Ma di questo audio non c’è traccia, ora a distanza di quasi due mesi arriva una multa e la sensazione che qualcosa sia andato storto è evidente. Sui social si torna a parlare di “Marotta League” con i nerazzurri che sarebbe beneficiari di un trattamento di favore.

E sui social i commenti in tal senso sono tanti: “Lautaro ha fatto fare tre punti all’Inter contro il Genoa, basta solo questo per considerarlo un campionato falsato”, scrive Simo. E ancora: “Gli altri squalificati mentre loro prendono le multe”. Mentre Monica commenta: “I decreti salva Inter ormai sono una barzelletta che non fa più ridere”.