“Marotta League!”: il presidente dell’Inter a cena con Gravina e i legali Figc, l’indiscrezione scatena il web

Dagospia racconta di un incontro in un locale di Milano, ondata di indignazione sui social, soprattutto da parte dei tifosi della Juventus

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un incontro a cena tra il presidente dell’Inter Beppe Marotta e quello della Figc Gabriele Gravina, accompagnati dai responsabili dei rispettivi uffici legali: questa la notizia lanciata da Dagospia che ha causato l’indignazione sui social dei tifosi delle altre squadre, in particolare della Juventus: sul web si torna a parlare di Marotta League.

Milano, incontro a cena tra Marotta e Gravina

È Dagospia a lanciare la notizia: ieri sera il presidente dell’Inter Beppe Marotta è stato avvistato a cena in un locale di Milano insieme a Gabriele Gravina, che a febbraio è stato rieletto presidente della Figc. I due erano accompagnati dai responsabili degli uffici legali del club nerazzurro e della Federcalcio.

“Flash! Cosa ci facevano ieri sera a cena al ‘The Wilde’ a Milano il presidente della federcalcio Gravina con il presidente dell’Inter Marotta, il responsabile dell’ufficio legislativo della Figc Viglione e l’avvocato del club nerazzurro Angelo Capellini?”, domanda Dagospia. “Ah, non saperlo, ma gli juventini saranno contenti…”, aggiunge poi il portale diretto da Roberto D’Agostino.

Torna l’accusa alla Marotta League

L’indiscrezione lanciata da Dagospia ha suscitato l’indignazione del web: un appuntamento non ufficiale tra il presidente della squadra più forte del campionato e quello della Federcalcio non è visto di buon grado dai tifosi delle altre squadre e in particolare da quelli della Juventus.

Sui social sono soprattutto loro a rilanciare il tormentone della “Marotta League”, la tesi secondo cui il campionato saerebbe viziato dalle ingerenze del massimo dirigente dell’Inter, protagonista di una relazione troppo stretta con i vertici federali.

Incontro Marotta-Gravina: l’indignazione dei tifosi sul web

“The Wild, ovvero il selvaggio: bellissimo nome per il locale, adatto alla situazione. Ma almeno c’è qualche giornalista che riporta le notizie su Marotta”, il commento su X di Fabio, tifoso appunto della Juventus che commenta la notizia lanciata da Dagospia. “È solo una cena aziendale, niente di scandaloso”, ironizza Antonio, mentre per Tonino si tratta di un “incontro in continuità con la presenza fissa di Marotta durante gli Europei”.

Jpeppino, invece, rispolvera la battaglia della Lega Calcio contro il “pezzotto” per criticare il comportamento di Marotta: “E De Siervo è ancora convinto che sia la pirateria a uccidere il calcio… Guardate qua che schifo. Mai più un euro a questo sistema”. Davide si interroga sull’argomento trattato a cena: “Visto che c’erano anche gli avvocati, si preannuncia l’ennesimo cambio di regole – fatto ad hoc – per coprire le mancanze dell’Inter”. Molti invece, come SecondoX, si lasciano andare alla semplice indignazione: “Mi meraviglio che il calcio stia ancora in piedi. Ma chi sono quegli sprovveduti che pagano ancora per questo squallido teatro?”. “Questi vanno anche a cena insieme: serve altro per parlare di Marotta League?”, domanda Pier Paolo.