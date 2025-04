Inter, mai senza Bastoni: la storia si ripete a Parma, il verdetto medico sul difensore

Al Tardini l'ennesima conferma: quando esce l'ex Atalanta i nerazzurri prendono gol, era successo già altre 6 volte. Niente di grave per il giocatore

Quando, dopo appena 45′, Farris – il vice dello squalificato Inzaghi – ha lasciato negli spogliatoi Bastoni al Tardini con i nerazzurri avanti nel punteggio in tanti tra gli interisti hanno iniziato a toccar ferro, ma non è bastato. Anche col Parma si è ripetuta una statistica amarissima per l’Inter: quando esce Bastoni prende un gol, se non due.

Le statistiche sui cambi di Bastoni

Impressionante la sequela di gol subìti dalla squadra di Inzaghi quando è stato richiamato Bastoni. L’ultima (sanguinosissima) volta al Maradona, quando il gol del pari degli azzurri era arrivato solo sei minuti dopo l’uscita dell’ex Atalanta.

Il tecnico dell’Inter aveva inserito Stefan de Vrij, per tentare di rafforzare la difesa tra Bisseck e Acerbi, ma la mossa tattica non solo non aveva dato gli effetti sperati ma aveva anche confermato un dato che già all’epoca era sconcertante per i nerazzurri. La stessa cosa era successa infatti nel finale delle gare con Milan, Udinese, Empoli, Torino, Parma e Juventus.

L’ultima volta a Napoli

A Napoli Inzaghi spiegò: “Bastoni non aveva chiesto il cambio. Con l’ingresso di Billing nel Napoli hanno aggiunto centimetri, ho messo De Vrij. Dovevo scegliere tra lui e Acerbi. Bastoni sta bene, non ha chiesto il cambio, ma in quel settore abbiamo difficoltà.”

La sostituzione di Parma

A differenza di tanti altri cambi contestati a Inzaghi per la gara di Parma, quella di Bastoni è stata forzata. Il difensore a fine primo tempo era già dolorante. “Niente di grave, solo un affaticamento”, ha spiegato poi il vice allenatore anche se il giocatore è uscito con la borsa del ghiaccio sul ginocchio. Fatto sta che, in otto minuti dopo l’inizio della ripresa, è arrivato il gol di Bernabé, seguito da quello di Ondrejka per il definitivo 2-2. Una sentenza implacabile.

Bastoni dovrebbe farcela per la Champions

Per fortuna le buone notizie arrivano dall’infermeria: Bastoni è rientrato ad Appiano Gentile ed è tornato subito al lavoro con un piano defaticante personalizzato, l’allarme sembra rientrato e c’è fiducia sulla sua presenza martedì nell’andata dei quarti di finale di Champions League all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco che invece sarà decimato.