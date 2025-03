Inter: Bastoni non va mai tolto: i numeri che inchiodano Inzaghi, la risposta del tecnico, è bufera

L'ennesima sostituzione di Bastoni nel finale di gara conferma il trend negativo dei nerazzurri che subiscono 7 reti senza di lui: il dato allarmante

Inzaghi resta recidivo. La sostituzione di Bastoni, nei minuti finali di Napoli-Inter, ha sorpreso i nerazzurri e si è rivelata – ancora una volta – penalizzante per il risultato. Infatti, il difensore che fino all’ 80′ aveva offerto una prova solida, salvando la squadra in almeno due occasioni (tra cui una decisiva su Lukaku da posizione ravvicinata), è stato sostituito e il gol del Napoli è arrivato proprio nella zona sinistra della difesa e dopo soli 6 minuti. Il tecnico dell’Inter ha inserito Stefan de Vrij, per tentare di rafforzare la difesa tra Bisseck e Acerbi, ma la mossa tattica non solo non ha dato gli effetti sperati ma ha anche confermato un dato sconcertante per i nerazzurri.

I numeri che inchiodano Inzaghi dopo aver sostituito Bastoni

Milan, Udinese, Empoli, Torino, Parma, Juventus e Napoli. L’Inter di Inzaghi era stata ‘ferita’ già sei volte con un gol nato subito dopo la sostituzione di Bastoni e puntualmente arrivato sempre a pochi minuti dalla fine. Infatti, per la 7a volta, i nerazzurri subiscono una rete nel finale di gara, in concomitanza dell’uscita dal campo di Bastoni. Possibile che sia solo un caso?

Inzaghi smarrito tatticamente dopo l’ingresso di Billing

La scelta di Simone Inzaghi di sostituire Alessandro Bastoni nel finale di gara contro il Napoli ha sollevato numerose discussioni. La decisione, presa per contrastare la mossa tattica di Antonio Conte con l’inserimento di Philip Billing, si è rivelata controproducente per l’Inter.

Il tecnico nerazzurro ha cercato di motivare così il cambio: “Dobbiamo pensare a questo momento, poi arriverà una sosta e speriamo di recuperare giocatori. È oggettivo, abbiamo qualche difficoltà. Abbiamo 4 esterni fuori su 5. Bastoni non ha chiesto il cambio. Con l’ingresso di Billing hanno aggiunto centimetri, ho messo De Vrij. Dovevo scegliere tra lui e Acerbi. Bastoni sta bene, non ha chiesto il cambio, ma in quel settore abbiamo difficoltà.”

Il commento di Damascelli: un’Inter in difficoltà

Anche ‘Il Giornale’ ha analizzato la prestazione della squadra nerazzurra, sottolineando i problemi emersi nella ripresa e le difficoltà di lettura della gara da parte di Inzaghi. Secondo il giornalista Tony Damascelli, la gestione dell’allenatore avrebbe trasmesso insicurezza alla squadra, che ha faticato a mantenere il controllo del match: Conte ha perso l’occasione di riportarsi in testa quando Inzaghi ha tolto praticamente mezza squadra dal campo, per infortuni e scelte prudenti (resta misteriosa la sostituzione di Bastoni anche perché in quella zona è nato il pari del danese Billing), pensando all’impegno di Champions in Olanda.

Conclude Damascelli: “L’Inter, dunque, si è smarrita nel secondo tempo, come le è già capitato in stagione ed è un segnale negativo della gestione dell’allenatore, della lettura del gioco, una tensione trasmessa al gruppo che comunque mantiene la testa della classifica.”