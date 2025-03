C'era rigore anche per l’Inter a Napoli? Inzaghi punge, il web attacca

L'allenatore nerazzurro nel post partita ha messo in evidenza un altro episodio, dopo le numerose lamentele per il rigore non concesso ai partenopei

Napoli-Inter non è stata una partita tranquilla, almeno dal punto di vista arbitrale. Doveri ha dovuto gestire diversi episodi in un big match sempre in bilico e determinante per l’obiettivo scudetto. A girare subito sui social, con meme annessi, è stato il fallo di mano di Dumfries, che ha deviato un tiro di McTominay. Un tocco però giudicato non punibile da parte del direttore di gara e anche dal Var. Nel post partita anche Inzaghi ne ha parlato, ma l’allenatore nerazzurro ha posto l’attenzione su un altro episodio.

Inzaghi replica al mano di Dumfries

Ai microfoni di Dazn, Inzaghi ha detto la sua sul rigore non concesso al Napoli, rispondendo a tono: “Perché non fate rivedere anche l’altro episodio, quello dello scontro tra McTominay e Dumfries? Ne ho visto solo uno, ero curioso di rivederlo. Dovevamo cercare di alzarci di più. Il Napoli era più fresco di noi e ci ha messo in difficoltà. Dovevamo essere più bravi in occasione del gol, eravamo arrivati all’87′”. Ma a cosa si riferisce il tecnico dell’Inter?

Il rigore chiesto dall’Inter

A fare chiarezza sul penalty chiesto da Inzaghi ci ha pensato direttamente l’ex arbitro Calvarese: “Al 20′ McTominay travolge Dumfries, per l’arbitro niente rigore: Dumfries colpisce il pallone, McTominay arriva in ritardo e in maniera scomposta e colpisce l’avversario prima col gomito all’altezza del viso e poi con tutto il corpo, travolgendolo. In altre situazioni simili, come Butez-Gatti, abbiamo visto assegnare calcio di rigore, e anche in questo caso sarebbe stato corretto assegnarlo”. L’allenatore per difendere la propria squadra lo ha subito messo in evidenza e anche sui social i tifosi si sono scatenati, facendo leva sul doppiopesismo nell’analisi, problema che ha evidenziato anche Inzaghi nelle precedenti conferenze stampa.

I tifosi nerazzurri scatenati

Sui social ovviamente sono subito partiti gli attacchi tra tifoserie: “È sparito il clamoroso rigore su Dumfries”, ha scritto un utente rispondendo alle numerose polemiche per il mancato penalty concesso al Napoli. La replica partenopea non è tardata ad arrivare: “Stanno piangendo per un rigore inutile visto che hanno segnato subito dopo su punizione”. “Parlate di ‘Marotta League’ e come sempre vedete solo quello che volete vedere. Quarto rigore netto negato“. Insomma, il clima ancora è molto caldo e la temperatura difficilmente si abbasserà nel corso della settimana.