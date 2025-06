Inter, Dumfries si ferma e Chivu frena su Luis Henrique: la nuova era si apre col “solito” Darmian

Un affaticamento muscolare mette fuori causa l’olandese per la partita di stanotte col Monterrey: il veterano favorito per una maglia da titolare

La nuova era dell’Inter post-Inzaghi inizierà con una maglia da titolare per il veterano Matteo Darmian, 35 anni, a causa di un problema muscolare per Denzel Dumfries e delle remore di Cristian Chivu nello schierare dal 1’ il nuovo arrivo Luis Henrique.

Inter: Dumfries infortunato, salta il Monterrey

Denzel Dumfries non prenderà parte alla gara di debutto dell’Inter nel Mondiale per club, in programma nella notte italiana (alle ore 3) a Los Angeles. L’esterno olandese ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha messo fuori causa per la gara con i messicani: l’infortunio appare di lieve entità, ma il riposo è ritenuto obbligatorio per Dumfries, con la speranza che possa recuperare in tempo per la seconda sfida del girone contro i giapponesi dell’Urawa Reds, in programma sabato.

Chivu frena su Luis Henrique

Chi giocherà al posto di Dumfries? Nei piani del presidente Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio, il primo cambio per l’olandese sulla fascia destra sarebbe Luis Henrique, l’esterno brasiliano con spiccate doti offensive che l’Inter ha prelevato dal Marsiglia con un investimento da ben 25 milioni di euro.

Nella conferenza stampa pre-partita, però, Cristian Chivu ha fatto capire che Luis Henrique, oltre ad aver appena iniziato il suo percorso di inserimento nella squadra nerazzurra, è ancora lontano dalla migliore condizione. “Luis Henrique è un po’ indietro”, ha dichiarato il nuovo allenatore nerazzurro, facendo capire che il brasiliano quasi certamente siederà in panchina a differenza dell’altro neo-acquisto, il croato Petar Sucic.

Tocca ancora a Darmian

Con Dumfries infortunato e Luis Henrique messo al momento “in pausa” da Chivu, è molto probabile che sulla fascia destra del 3-5-2 di Chivu venga schierato il 35enne Matteo Darmian: il “coltellino svizzero” di Simone Inzaghi, che lo usava indifferentemente come esterno a tutta fascia sulle due corsie o braccetto nella linea difensiva a tre, è pronto dunque a ritagliarsi un ruolo prezioso anche nella nuova era nerazzurra, al via stanotte nel caldo torrido di Los Angeles.