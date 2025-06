Inter, Dumfries pronto per il River: l’olandese chiude con Inzaghi e svela una novità portata da Chivu

L’esterno ha smaltito l’affaticamento muscolare e debutterà nel Mondiale per club contro gli argentini. Intanto ha detto la sua sul cambio di allenatore

Denzel Dumfries è pronto a riprendersi l’Inter: l’olandese ha smaltito l’affaticamento muscolare che gli ha impedito di scendere in campo con Monterrey e Urawa e sarà in campo contro il River Plate. In un’intervista ha chiuso il capitolo legato a Simone Inzaghi e svelato una novità che potrebbe introdurre il nuovo tecnico Cristian Chivu.

Inter, Dumfries torna contro il River

Probabilmente non da titolare, ma Denzel Dumfries è pronto a fare il suo debutto con l’Inter nel Mondiale per club nella gara contro il River Plate (nella notte tra mercoledì e giovedì), dopo aver saltato gli incontri con Monterrey e Urawa per un affaticamento muscolare.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dumfries è tornato a parlare della finale di Champions persa col Psg, sposando la linea già adottata da Nicolò Barella. “Non ci siamo ancora del tutto ripresi mentalmente ma è normale – ha detto l’olandese – siamo esseri umani e non solo calciatori. Le finali le vinci o le perdi e noi l’abbiamo persa male: il Psg è stato più forte e non era la nostra giornata”.

L’addio di Inzaghi

Dumfries ha ribadito di sentirsi fiero di giocare per l’Inter (“Nessuno perderà mai l’orgoglio di giocare per uno dei club più importanti del mondo”) e ha poi affrontato l’addio di Simone Inzaghi, chiudendo di fatto il capitolo nerazzurro legato al vecchio allenatore. ”Eravamo molto legati a lui – le sue parole -, abbiamo vissuto quattro anni come una famiglia per quello è stato difficile. Sono felice che abbia trovato una nuova avventura, anche noi andiamo avanti felici”.

La novità portata da Chivu

Nessuna polemica verso Inzaghi, dunque, ma braccia aperte per Cristian Chivu, il tecnico su cui l’Inter ha deciso di puntare per cancellare le delusioni dell’ultima stagione. “Ottimo allenatore con staff valido, stiamo ricevendo nuove energie e nuove idee”, ha spiegato Dumfries che poi si è lasciato sfuggire una piccola rivelazione sulle novità che l’allenatore rumeno potrebbe apportare all’Inter.

“Sono più che altro adattamenti, siamo all’inizio e siamo comunque reduci da 4 anni in cui sono arrivati risultati eccellenti”, la premessa di Dumfries, che poi però ha aggiunto: “Magari giocheremo più alti, sistemeremo dei dettagli”. Un’anticipazione non da poco, che fa pensare ad un’Inter più propensa all’aggressione degli avversari rispetto alla versione vista negli ultimi anni.